Supervielle fue elegido por Guaymallén para emitir el primer bono verde municipal

Supervielle fue adjudicado como organizador, estructurador, asesor, colocador y agente de liquidación del primer Bono Social Verde de la Municipalidad de Guaymallén, una operación pionera que marca un hito para el financiamiento sostenible en el ámbito municipal y consolida el liderazgo del Banco en el desarrollo de soluciones financieras con impacto ambiental y social.

La operación contempla una emisión de hasta $10.000 millones, posicionándose como una de las iniciativas de inversión verde más relevante del año dentro del ecosistema municipal. Para Guaymallén, el departamento con más de 321.000 habitantes, esta emisión representa además un hecho histórico: es la primera vez que el municipio accede al mercado de capitales, incorporando herramientas modernas, transparentes y alineadas con estándares internacionales.

Los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento del Parque Solar Puente de Hierro, un proyecto de generación distribuida de energía renovable que contribuirá a la transición energética local, a la reducción de emisiones y a la diversificación de la matriz energética del municipio, en línea con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Con la generación de este parque solar, el Municipio proyecta inyectar 5,4 MW de potencia al sistema de generación distribuida, equivalente a la energía que consumen los edificios municipales y las 40 mil luminarias del alumbrado público.

Por su parte, Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle, resaltó la importancia del vínculo construido con el municipio y el conocimiento del territorio, y subrayó que:

“Esta operación es el resultado de una relación de largo plazo, de un trabajo conjunto y de un profundo entendimiento de las necesidades del ecosistema municipal. Somos el principal banco privado de Mendoza y creemos que los gobiernos locales tienen un rol clave en la agenda de desarrollo y queremos ser su aliado estratégico para acceder a nuevas fuentes de financiamiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En esa misma línea, desde la entidad destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso del Banco con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del financiamiento público subnacional.

Al respecto, “acompañar esta emisión significa mucho más que estructurar una operación financiera. Es impulsar proyectos que generan impacto ambiental positivo, fortalecen la gestión pública y acercan a los municipios a los estándares internacionales de financiamiento sostenible”, señaló Verónica de los Heros, Gerente de Sustentabilidad de Supervielle.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, mencionó: “Es un proyecto muy ambicioso, con muy pocos antecedentes en la Argentina, y creemos que puede marcar un antes y un después en la forma de financiar obras públicas a nivel municipal. Queremos acceder al mercado de capitales con herramientas modernas, transparentes y vinculadas a impacto ambiental positivo".

Supervielle fue seleccionado por su presencia sostenida en el territorio, su expertise técnica en estructuración de instrumentos sostenibles y su rol activo como socio estratégico de los gobiernos locales que buscan innovar en materia de financiamiento y avanzar hacia modelos de desarrollo más eficientes y sustentables.

Con esta emisión, Supervielle refuerza su posicionamiento como uno de los actores líderes en finanzas sostenibles en Argentina, acompañando iniciativas que combinan impacto ambiental, desarrollo territorial y acceso al mercado de capitales.

¿Qué es un Bono Verde?

Un bono verde es una herramienta de financiamiento que permite obtener recursos del mercado de capitales para destinarlos exclusivamente a proyectos con beneficiosambientales, como la generación de energías renovables. En este tipo de emisiones, inversores institucionales y particulares compran los bonos y, a cambio, reciben una renta financiera en un plazo determinado. De esta manera, los inversores pueden combinar una inversión financiera