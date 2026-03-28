La guerra del vino: Fecovita apunta contra el abogado de Iberte y abre un nuevo capítulo judicial

Directivos de Fecovita -actualmente imputados por presunta estafa y presentación de balances falsos- iniciaron acciones legales contra el abogado querellante Carlos Aguinaga, representante de Iberte, acusándolo por “daños y perjuicios”, como consecuencia de un supuesto “exceso en el ejercicio de la libertad de expresión” por parte del letrado, tanto en el desempeño de su actividad profesional como en declaraciones brindadas a medios de comunicación sobre la causa en curso.

En ese marco, Aguinaga fue citado a una audiencia de mediación bajo la Ley 9.388, prevista para mañana.

Sin embargo, desde la querella sostienen que esta maniobra excede ampliamente un conflicto civil. En una presentación realizada ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, se advierte que el accionar de Fecovita “configura un claro supuesto de entorpecimiento probatorio y obstrucción a la justicia”, al tener como objetivo real “condicionar, disciplinar o desalentar la actuación del letrado querellante”, así como restringir su participación pública en torno a hechos de evidente interés general.

Pontis Day fue aún más contundente al señalar que “los imputados han cometido un acto insólito: atacar al abogado de la parte querellante que interviene en la investigación de los hechos que se les atribuyen”. Asimismo, denunció que los directivos de Fecovita han desplegado una conducta reiterada que incluye “ocultamiento sistemático de documentación, hostigamiento a auxiliares de justicia y amenazas de acciones legales”.

La presentación judicial remarca que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de comportamiento. Según consta en el escrito, los imputados ya habían anticipado este tipo de acciones mediante emplazamientos notariales en los que exigían al abogado modificar su actuación ante la Fiscalía.

“La ofensiva legal contra el representante de la querella no sólo plantea interrogantes sobre el respeto a las garantías del proceso judicial, sino que también enciende alertas respecto de posibles intentos de amedrentamiento dirigidos a quienes intervienen en la investigación de presuntos delitos económicos de alto impacto”, concluyó Pontis Day.

Las amenazas y acciones de amedrentamiento incluyen, de acuerdo con el escrito:

1. Los imputados han denunciado al Dr. Aguinaga y a otros profesionales por hechos sustancialmente idénticos a los que ahora invocan, atribuyéndoles el desbaratamiento de la empresa FECOVITA. Dichos hechos fueron analizados por el Ministerio Público Fiscal, disponiéndose el archivo de la causa por inexistencia de delito, conforme surge del expediente P 44302/25.

2. Asimismo, promovieron denuncias ante el Colegio de Abogados por los mismos hechos, las cuales tampoco prosperaron.

3. Han ejercido presiones sobre el perito de control de la parte querellante, CPN José Escandell, lo que motivó que V.S. dispusiera medidas de conducta como condición para el mantenimiento de la libertad, conforme decreto de fecha 05/09/2025.

4. En estos autos, los imputados hostigaron al Dr. Aguinaga mediante emplazamientos notariales sucesivos en marzo y abril de 2025, con amenazas de denuncias penales, civiles y éticas, las cuales luego fueron efectivamente materializadas.

5. Debe recordarse que también formularon una denuncia penal por el delito de extorsión contra los representantes de la querella, en autos 79.853/23, la cual fue archivada por inexistencia de delito, con intervención coincidente de todas las instancias del Ministerio Público Fiscal.

6. En el expediente 50.446/25 se advierte la continuidad del mismo patrón de conducta: ocultamiento contable, retaceo de documentación y utilización de la Federación como pantalla para encubrir responsabilidades individuales.

Además, cabe recordar en marzo de 2025 representantes de Fecovita enviaron actuaciones notariales a varios medios de comunicación y, anteriormente en 2023, denunciaron penalmente a directivos del Banco Nación por no renovarle la carpeta de crédito (luego desestimada).

El origen del conflicto

En 2021, Iberte y Fecovita forman EVISA, una empresa para exportar vino y mosto: Iberte aportaba capital y Fecovita se comprometía a aportar la Bodega Resero y el producto para exportar en consignación. En febrero de 2022, Iberte ya había aportado 31,7 millones de dólares, pero Fecovita nunca hizo el traspaso de dominio de Bodega Resero a la sociedad, y no aportó nada del producto prometido. Para la Fiscalía los directivos de Fecovita nunca quisieron asociarse y montaron una escena para engañar a la empresa Iberte, y salirse de la Sociedad Evisa una vez transferida la totalidad del aporte de capital a las cuentas de Fecovita.

Para simular todas estas irregularidades, los directivos y síndicos de Fecovita comienzan a falsear sus balances, lo que da lugar a las denuncias de Iberte y las imputaciones por balances falsos y luego, estafa.

Las causas penales contra los directivos



• Falseamiento de Balances 2021 y 2022: Causa elevada a juicio.

• Falseamiento del Balance 2023: Causa elevada a juicio.

• Falseamiento del Balance 2024: Denuncia en trámite por falsear el estado contable.

• Estafa a Iberte y Evisa: Están imputados el presidente Rubén Panella, al gerente general Juan Ángel Rodríguez y a los ex directivos Eduardo Sancho y Jorge Irañeta, señalados por la Fiscalía como los responsables de simular querer asociarse con Iberte en Evisa cuando en realidad se demostró que querían apropiarse del dinero que Iberte capitalice en Evisa, sin cumplir con las contraprestaciones pactadas, como la entrega de mercadería y la transferencia de la bodega Resero, lo que dejó a Evisa descapitalizada. Para la Fiscalía hubo un ardid inicial de los imputados ya que sabían que no se querían asociar y que no entregarían el producto comprometido.