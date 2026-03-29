Cerezas en Mendoza: la cumbre internacional que reunirá a referentes de cinco países

La Ciudad de Mendoza será sede y protagonista del 5º Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas, un evento de relevancia internacional que se desarrollará este martes 31 de marzo en la Nave Cultural. La iniciativa es impulsada en conjunto por el municipio, el Gobierno de la provincia y la Cámara de Cerezas de Mendoza, posicionando a la capital como espacio de encuentro para el desarrollo productivo.

El seminario convocará a productores, proveedores de insumos y servicios, disertantes e inversionistas de distintos países, entre ellos Argentina, Chile, China, Italia y Perú, quienes compartirán estrategias productivas y comerciales para potenciar el crecimiento de esta industria en expansión.

Además, contará con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), fortaleciendo el intercambio de conocimientos técnicos y la incorporación de tecnología de vanguardia en el sector.

La elección de la Ciudad de Mendoza como sede no es casual. En los últimos años, la provincia se ha presentado como un destino atractivo para inversiones vinculadas a la producción de cerezas, gracias a su capacidad instalada, la disponibilidad de mano de obra calificada y un entramado institucional que favorece la articulación entre el sector público y privado.

Asimismo, la provincia cuenta con una ventaja competitiva diferencial: la precocidad de su cosecha, que le permite ingresar a los mercados en momentos donde los precios alcanzan sus niveles más altos, generando mayores oportunidades de rentabilidad.

En este sentido, el encuentro se presenta como una oportunidad clave para que asesores de reconocimiento internacional y empresas líderes compartan experiencias y herramientas con productores e inversores, impulsando la innovación y el desarrollo de la actividad.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza no sólo será escenario del seminario, sino también parte activa de una propuesta que promueve el crecimiento económico, la inversión y el fortalecimiento de una industria con gran proyección internacional.



