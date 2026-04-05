Más de 30 marcas y hasta 50% off: vuelve el súper Outlet de la Ciudad en La Nave

Tras la gran convocatoria de su edición anterior, con la asistencia de más de 30.000 personas, el municipio pondrá en marcha el segundo “Outlet de la Ciudad”. Será en el espacio de La Báscula de la Nave Cultural, el fin de semana del sábado 11 y el domingo 12 de abril.

La iniciativa, impulsada por la Ciudad de Mendoza, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo económico local, acompañando al comercio mendocino y ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de acceder a productos de calidad con importantes beneficios.

Durante ambas jornadas, el predio se convertirá en un gran centro de compras con más de 30 puestos de marcas locales de indumentaria, calzado y marroquinería.

Los asistentes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, garantizando además un mínimo del 30% de rebaja en todos los artículos exhibidos.

La propuesta, pensada para toda la familia, incluirá también un patio gastronómico y sorteos en vivo, generando un entorno de recreación que acompaña el impulso al consumo.

Más que una feria de descuentos, el Outlet de la Ciudad se consolida como una herramienta clave para potenciar la economía local, fomentar el crecimiento de las marcas mendocinas y contribuir a la sostenibilidad del empleo, priorizando a quienes producen en la provincia.

Por otra parte, los comercios interesados en participar podrán confirmar su presencia hasta el 5 de abril, completando el siguiente formulario.

Para más información, dirigirse al mail: [email protected].

Consultar aquí las Bases y Condiciones.