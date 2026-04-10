La Ciudad será sede del primer encuentro del ciclo “Diplomacia del Vino”

La Ciudad de Mendoza será escenario del lanzamiento de “Diplomacia del Vino”, un innovador ciclo de encuentros que propone vincular el mundo de las relaciones internacionales con la identidad vitivinícola local. La primera edición se llevará a cabo el 14 de abril en la vinoteca Tradición Vinos, destacando a la capital mendocina como punto de encuentro para el intercambio cultural, académico y diplomático.

Pensado como un espacio dirigido a estudiantes y personas interesadas en la política internacional, el ciclo busca generar instancias de diálogo y networking a través de catas diplomáticas y debates sobre temas de actualidad, conectando problemáticas locales con el contexto global. Quienes deseen participar pueden inscribirse aquí.

En su evento inaugural, la propuesta contará con la participación del Consulado de Chile, que formará parte de la charla titulada “La relación bilateral argentino-chilena, la importancia de Mendoza”. El encuentro pondrá el foco en los lazos estratégicos entre ambos países, destacando el rol clave de Mendoza en este vínculo.

“Diplomacia del Vino”, organizada en conjunto con CEDEMA y Youth Diplomats, tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de Mendoza como un centro cultural y paradiplomático, promoviendo el intercambio de conocimientos entre el cuerpo consular, la comunidad universitaria y los distintos actores del entramado económico local. Asimismo, busca acercar a los estudiantes a la práctica de la diplomacia y el comercio exterior, al tiempo que difunde la historia y la identidad de las naciones participantes a través del vino.

Cada encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá una copa de bienvenida, un panel o entrevista con representantes diplomáticos y un espacio de networking, donde se presentará una bodega vinculada al país invitado, reforzando el vínculo entre cultura, producción y relaciones internacionales.

Con alianzas estratégicas con universidades, bodegas y organizaciones de paradiplomacia a nivel nacional e internacional, este ciclo se proyecta como una plataforma única para potenciar la difusión cultural y comercial, reafirmando el rol de la Ciudad de Mendoza como epicentro de iniciativas que integran conocimiento, producción y proyección internacional.