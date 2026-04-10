Pyme mendocina: lidera la venta de pickles en Argentina y ahora lanzó un producto único en el mercado

El mercado alimentario argentino atraviesa una reconfiguración de hábitos de consumo marcada por la búsqueda de practicidad, salud y versatilidad. En un contexto de retracción del consumo masivo, distintos informes sectoriales coinciden en que crecen las categorías asociadas a productos ready-to-eat, opciones sin TACC y propuestas de perfil plant-based, impulsadas por consumidores que eligen sus comidas de forma rápida sin resignar calidad.

Este cambio no es menor: implica una transformación en la lógica de compra, donde el tiempo disponible y la simplicidad en la preparación pasan a ser centrales. Por eso, los alimentos que eliminan etapas como cocción, condimentación o refrigeración comienzan a ganar terreno frente a formatos tradicionales.

Una categoría en construcción

En ese contexto, la empresa mendocina Durang, históricamente posicionada en el segmento de pickles y conservas, lanzó el Agridulce de Vegetales Condimentados, un producto que busca abrir una categoría propia dentro del mercado local.

“Decidimos no quedarnos en lo seguro y apostar por una propuesta que responda a lo que hoy está pidiendo el mercado”, explicó Romina Isgró, directora de la empresa.

Se trata de una ensalada lista para consumir, que no requiere frío, no contiene vinagre y puede ingerirse directamente del envase. El desarrollo apunta a un consumidor que demanda soluciones inmediatas tanto para el consumo diario como para ocasiones sociales informales.

El diferencial no es solo funcional. El producto combina atributos valorados por la demanda actual: certificación sin TACC, aptitud para dietas veganas, y una presentación visual cuidada, con envasado manual por capas que busca destacarse en góndola.

Cambios estructurales en el consumo

La expansión de los alimentos listos para consumir responde a factores estructurales. Por un lado, la reducción del tiempo destinado a la cocina, especialmente en entornos urbanos. Por otro, una mayor conciencia sobre la alimentación, que impulsa la incorporación de verduras pero bajo formatos más accesibles y atractivos.

A esto se suma un contexto económico que redefine prioridades: el consumidor ajusta gasto, pero mantiene o incluso incrementa la inversión en productos percibidos como saludables, prácticos o de valor agregado.

En ese equilibrio, las propuestas que combinan conveniencia y calidad logran sostener o ampliar su demanda relativa.

Innovación pyme desde Mendoza

El caso de Durang también refleja una tendencia más amplia: la capacidad de las pymes de economías regionales para innovar en nichos específicos frente a un mercado en transformación. Esta característica no solo impacta en costos y distribución, sino que amplía los canales de comercialización posibles, desde retail tradicional hasta formatos más flexibles vinculados al consumo inmediato.