Empresas Y Negocios | 9 abr 2026
Pyme mendocina: lidera la venta de pickles en Argentina y ahora lanzó un producto único en el mercado
La empresa Durang, históricamente posicionada en el segmento de pickles y conservas, lanzó el Agridulce de Vegetales Condimentados, un producto que busca abrir una categoría propia dentro del mercado local.
El mercado alimentario argentino atraviesa una reconfiguración de hábitos de consumo marcada por la búsqueda de practicidad, salud y versatilidad. En un contexto de retracción del consumo masivo, distintos informes sectoriales coinciden en que crecen las categorías asociadas a productos ready-to-eat, opciones sin TACC y propuestas de perfil plant-based, impulsadas por consumidores que eligen sus comidas de forma rápida sin resignar calidad.
Este cambio no es menor: implica una transformación en la lógica de compra, donde el tiempo disponible y la simplicidad en la preparación pasan a ser centrales. Por eso, los alimentos que eliminan etapas como cocción, condimentación o refrigeración comienzan a ganar terreno frente a formatos tradicionales.
Una categoría en construcción
En ese contexto, la empresa mendocina Durang, históricamente posicionada en el segmento de pickles y conservas, lanzó el Agridulce de Vegetales Condimentados, un producto que busca abrir una categoría propia dentro del mercado local.
“Decidimos no quedarnos en lo seguro y apostar por una propuesta que responda a lo que hoy está pidiendo el mercado”, explicó Romina Isgró, directora de la empresa.
Se trata de una ensalada lista para consumir, que no requiere frío, no contiene vinagre y puede ingerirse directamente del envase. El desarrollo apunta a un consumidor que demanda soluciones inmediatas tanto para el consumo diario como para ocasiones sociales informales.
El diferencial no es solo funcional. El producto combina atributos valorados por la demanda actual: certificación sin TACC, aptitud para dietas veganas, y una presentación visual cuidada, con envasado manual por capas que busca destacarse en góndola.
Cambios estructurales en el consumo
La expansión de los alimentos listos para consumir responde a factores estructurales. Por un lado, la reducción del tiempo destinado a la cocina, especialmente en entornos urbanos. Por otro, una mayor conciencia sobre la alimentación, que impulsa la incorporación de verduras pero bajo formatos más accesibles y atractivos.
A esto se suma un contexto económico que redefine prioridades: el consumidor ajusta gasto, pero mantiene o incluso incrementa la inversión en productos percibidos como saludables, prácticos o de valor agregado.
En ese equilibrio, las propuestas que combinan conveniencia y calidad logran sostener o ampliar su demanda relativa.
Innovación pyme desde Mendoza
El caso de Durang también refleja una tendencia más amplia: la capacidad de las pymes de economías regionales para innovar en nichos específicos frente a un mercado en transformación. Esta característica no solo impacta en costos y distribución, sino que amplía los canales de comercialización posibles, desde retail tradicional hasta formatos más flexibles vinculados al consumo inmediato.