Taller Empretec llega a Mendoza: seis días para cambiar tu manera de emprender

El Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, junto a Fundación Empretec, la Universidad del Aconcagua y la Federación Económica de Mendoza, impulsa una nueva edición del Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor (DCE) – UNCTAD | Empretec, una propuesta formativa de alcance internacional orientada a fortalecer habilidades fundamentales para el desarrollo empresarial.

La capacitación se llevará a cabo del 4 al 9 de mayo, de 14 a 22, en la Universidad del Aconcagua, y está dirigida a emprendedores, empresarios y personas interesadas en potenciar sus capacidades para gestionar y hacer crecer sus proyectos. Los interesados podrán inscribirse aquí.

El Taller Empretec, que desde 1988 ha formado a más de 9.400 emprendimientos en Argentina, tiene como objetivo principal que los participantes puedan identificar, reconocer y fortalecer los patrones de comportamiento del empresariado exitoso, incorporando herramientas concretas para la toma de decisiones, la planificación estratégica y la mejora continua.

La metodología, diseñada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se basa en un enfoque altamente interactivo que combina casos prácticos, actividades participativas, dinámicas grupales y ejercicios de autoevaluación, promoviendo el desarrollo de habilidades como la iniciativa, la perseverancia, la búsqueda de oportunidades y la orientación a resultados.

La participación es gratuita, con cupos limitados y un proceso de selección que incluye la inscripción online, una instancia de preselección y una entrevista virtual para conformar el grupo definitivo.

Además, quienes estén interesados podrán participar de una charla informativa virtual que se realizará el 21 de abril a las 14, donde se brindarán detalles sobre el contenido, la metodología y el proceso de selección.

Desde el Ministerio de Producción destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios de formación, que ya transitan su tercera edición en la provincia, permitiendo fortalecer el ecosistema emprendedor de Mendoza, acompañar el crecimiento de nuevos proyectos y promover una cultura empresarial más innovadora, competitiva y orientada al desarrollo sostenible.