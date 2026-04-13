De Mendoza al país: comienza el concurso de emprendedorismo juvenil más grande de Argentina

Ya tiene luz verde la nueva edición de Emprende U, el concurso que incentiva a estudiantes de entre 16 y 25 años a transformar sus ideas en proyectos innovadores para sus comunidades, a través de un proceso de formación y acompañamiento que les da herramientas para encontrar soluciones con impacto real.

Al concurso —que nació en 2014 como una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)— se incorporó una sexta institución académica, lo que consolida su carácter cada vez más federal. A las Universidades Nacionales de Córdoba (UNC), del Litoral (UNL), Rosario (UNR) y del Nordeste (UNNE), se suma este año Tucumán (UNT). Además el programa cuenta con el apoyo de instituciones de las distintas provincias que impulsan el ecosistema emprendedor en sus territorios.

El lanzamiento en simultáneo de las seis universidades se realizó en una transmisión especial desde Señal U y se transmitió por el canal de YouTube de la UNCUYO.

La rectora Esther Sanchez estuvo presente en el streaming y compartió la alegría por los 12 años que cumple Emprende U. En especial destacó la posibilidad de que en esta edición ya sean 6 las casas de estudios del país que participan y que a futuro se proyecta la participación de otras universidades. "Este programa, que es algo que inició la Universidad Nacional de Cuyo, viene creciendo y hoy, en programas destinados al emprendedurismo joven, es el más federal que hay en la Argentina", resaltó.

"La convicción que tenemos y que hemos tenido siempre en la Universidad Nacional de Cuyo es que estos espacios son para darle oportunidad a nuestros jóvenes talentosos que tienen la convicción de que pueden, a través de sus iniciativas, transformar el mundo. Y como universidad, tenemos la obligación de acompañar y de dar las herramientas".

Sanchez fue la encargada de dar la bienvenida a los rectores y rectoras de las universidades participantes, quienes expresaron sus deseos para este año y destacaron la trascendencia de poder ser parte del Emprende U 2026. Durante la transmisión fueron conectándose los rectores Jhon Boretto, rector de la UNC; Laura Tardella, rectora de la UNL; Gerardo Omar Larroza, rector de la UNNE; Ariel Apichela, secretario de Desarrollo Tecnológico de la UNT; y Franco Bartolacci, rector de la UNR.

Por su parte, el vicerrector de la UNCUYO, Gabriel Fidel, también estuvo presente en el streaming y recordó el camino del Emprende U desde sus inicios con el desarrollo de una idea para estudiantes de las escuelas secundarias de la UNCUYO, que con los años se fue afianzando en toda la casa de estudios mendocina y desde ahí surgió la intención de expandir las fronteras y llegar a otras universidades nacionales. "Estamos felices de que desde Mendoza podamos contribuir al país con un programa tan importante como Emprende U", resaltó el vicerrector.

Fidel también expresó que la oportunidad de ampliar el programa al territorio nacional les abre otras oportunidades a los estudiantes para intercambiar miradas con sus pares del país.

"Emprende U le permite a nuestros alumnos tener una experiencia intercultural, ver cómo son los chicos, las chicas de otras provincias y cómo nos nutrimos. A mí me encantó eso de conocernos entre argentinos y sentir que, al margen de cada provincia, somos un país que tenemos cosas en común", expresó el vicerrector.

En el encuentro también se invitó a estudiantes ganadores de la edición anterior a contar su experiencia e incentivar a sus compañeros para que puedan participar.

Etapas del programa

Javiera Figueroa, coordinadora de Emprende U , y Leandro Montbrum, coordinador de la Incubadora de empresas de la UNCUYO, fueron los encargados de presentar las etapas que tendrá la edición 2026.

La primera corresponde al lanzamiento y apertura de inscripciones del 1 al 30 de abril. La segunda consiste en un recorrido formativo virtual a través de la Emprende U Digital Academy, que comienza el 1 de mayo. La tercera instancia incluye semifinales con bootcamps provinciales durante la semana del 29 de junio al 3 de julio. Finalmente, los proyectos seleccionados participarán de la Gran Final Nacional – Emprende U Summit, que se realizará el 13 y 14 de agosto en Rosario, Santa Fe.

Durante todo este proceso, los equipos accederán a instancias de capacitación, mentorías y espacios de vinculación, que culminarán con una competencia nacional en la que se distribuirán 10 millones de pesos en premios.

Cada nueva edición de Emprende U reafirma el objetivo de fortalecer el talento joven y promover la innovación en todo el país, a través del trabajo articulado entre universidades, estudiantes y actores del entramado productivo.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los estudiantes de las provincias participantes pueden inscribirse ingresando aqui.