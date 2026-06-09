Llega la primera edición de “Artesanos por los Caminos del Vino” a Bodega Hacienda del Plata

Los días 13, 14 y 15 de junio, de 11 a 20 hs, se realizará la primera edición de “Artesanos por los

Caminos del Vino”, una propuesta cultural y turística que reunirá artesanos, gastronomía, espectáculos y vinos en un entorno único entre viñedos.

El encuentro tendrá lugar en Bodega Hacienda del Plata, ubicada en San Martín 4871, Luján de

Cuyo, Mendoza, con entrada libre y gratuita para todo público.

Durante las tres jornadas participarán artesanos de Mendoza y de distintas provincias del país,

quienes presentarán sus propias creaciones y producciones en un espacio pensado para poner en

valor el trabajo artesanal, la cultura local y el encuentro entre familias y amigos.

La propuesta contará además con una importante agenda artística y recreativa para todas las

edades:

Prácticas de yoga entre viñedos cada mañana a las 11 hs (con inscripción previa).

Patio folklórico con Camila Sáez, Franco González y Lucho Aberastain.

Música en vivo junto a The Golden Covers.

Taller de pastelería con Gerardo Domínguez (Bake Off).

Espectáculos infantiles con Circo Panchito y Mago Fernando.

Parque de juegos con circuitos inflables, bungee jumping, juegos mecánicos y propuestas recreativas para toda la familia.

Torneo de metegol amateur y profesional organizado por la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa.

Gastronomía de la bodega anfitriona y degustación de vinos.

Además, el evento contará con estacionamiento gratuito en Bulnes y San Martín, a solo 100 metros

del predio.

“Artesanos por los Caminos del Vino” busca convertirse en un nuevo espacio de encuentro donde el

vino, la música, la gastronomía y los oficios artesanales compartan protagonismo en una experiencia

abierta para mendocinos y turistas.

Ficha del evento