Vinos | 9 jun 2026
Llega la primera edición de “Artesanos por los Caminos del Vino” a Bodega Hacienda del Plata
08:00 |Se trata de una propuesta cultural y turística que reunirá artesanos, gastronomía, espectáculos y vinos en un entorno único entre viñedos.
Los días 13, 14 y 15 de junio, de 11 a 20 hs, se realizará la primera edición de “Artesanos por los
Caminos del Vino”, una propuesta cultural y turística que reunirá artesanos, gastronomía, espectáculos y vinos en un entorno único entre viñedos.
El encuentro tendrá lugar en Bodega Hacienda del Plata, ubicada en San Martín 4871, Luján de
Cuyo, Mendoza, con entrada libre y gratuita para todo público.
Durante las tres jornadas participarán artesanos de Mendoza y de distintas provincias del país,
quienes presentarán sus propias creaciones y producciones en un espacio pensado para poner en
valor el trabajo artesanal, la cultura local y el encuentro entre familias y amigos.
La propuesta contará además con una importante agenda artística y recreativa para todas las
edades:
- Prácticas de yoga entre viñedos cada mañana a las 11 hs (con inscripción previa).
- Patio folklórico con Camila Sáez, Franco González y Lucho Aberastain.
- Música en vivo junto a The Golden Covers.
- Taller de pastelería con Gerardo Domínguez (Bake Off).
- Espectáculos infantiles con Circo Panchito y Mago Fernando.
- Parque de juegos con circuitos inflables, bungee jumping, juegos mecánicos y propuestas recreativas para toda la familia.
- Torneo de metegol amateur y profesional organizado por la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa.
- Gastronomía de la bodega anfitriona y degustación de vinos.
Además, el evento contará con estacionamiento gratuito en Bulnes y San Martín, a solo 100 metros
del predio.
“Artesanos por los Caminos del Vino” busca convertirse en un nuevo espacio de encuentro donde el
vino, la música, la gastronomía y los oficios artesanales compartan protagonismo en una experiencia
abierta para mendocinos y turistas.
Ficha del evento
- Bodega Hacienda del Plata – San Martín 4871, Luján de Cuyo
- 13, 14 y 15 de junio
- De 11 a 20 hs
- Entrada libre y gratuita
- Estacionamiento gratuito en Bulnes y San Martín
- Más info en el Instagram @feria.alopandito
- Organizan: A LO PANDITO y Bodega Hacienda del Plata
- Acompañan: Caminos del Vino de Bodegas de Argentina y Agencia de Promoción Cultural de Luján deCuyo