Conocida por su claim y firma “El vino nos une”, esta acción genérica que comunica los atributos de todos los vinos argentinos y es coordinada por el Fondo Vitivinícola, eligió a The Cyranos para que desarrolle la estrategia creativa de su próxima campaña que estará en los medios en diciembre y se extenderá durante 2021.

“Tal vez no haya marca en nuestro país más icónica globalmente que el vino argentino. Y a diferencia de muchas de nuestras marcas madres, nuestros graneros del mundo, nuestro tango, nuestra carne, creo que el caso del vino es un éxito no casual ni inorgánico, sino totalmente pensado y trabajado por un equipo de gente que desde hace años da continuidad a la estrategia que puso a un producto diferente como nuestro vino ahí. Por eso, sentimos un inmenso orgullo cuando ese equipo de bodegueros y profesionales nos eligió a nosotros y a nuestro trabajo en un pitch creativo con algunas de las mejores agencias de Argentina.

Trabajando con bodegueros de España y Francia me tocó que me dijeran “nosotros podremos llevar más años haciendo vinos pero en Argentina lograron lo que nadie: que el vino sea la bebida nacional por ley”. Hoy me da orgullo trabajar para agrandar ese mito y esa industria”, afirma Leandro Raposo, quien comandará la estrategia creativa.

“Estamos muy agradecidos por este voto de confianza, aportaremos nuestro mejor blend entre talento y orgullo para honrar al Vino Argentino”, subraya Vanina Rudaeff, CEO The Cyranos Argentina.

El proyecto cuenta, desde 2004, con la consultoría estratégica de Guillermo Oliveto, especialista en estrategia y consumo, quien destaca que “del mismo modo que lo hacemos desde que comenzó el Plan Estratégico Vitivinícola en 2004, con toda la rigurosidad profesional en cada una de las etapas y procesos, durante varios meses trabajamos junto al Fondo Vitivinícola en el “qué”, es decir, en el diagnóstico y la estrategia. Ese camino fue validado luego con todo el sector. Y finalmente, en base a ese acuerdo, ahora se pasa a la etapa del “cómo”, es decir la implementación y ejecución. Para tal fin se contrató a la agencia The Cyranos y se trabajará con la colaboración profesional de la agencia de medios Mindshare”.

La campaña prevé lanzarse en diciembre, será multiplataforma y buscará potenciar el reposicionamiento del vino con una fuerte apuesta a la innovación, “hacer que el vino esté más cerca de los consumidores, con un mensaje simple, potente y atractivo”, resume el equipo que coordina esta acción.

Luego de un proceso de selección de agencia, la campaña Vino Argentino retomará su pauta en un año singular: “El vino viene atravesando grandes desafíos y su principal objetivo es estar cerca de los consumidores, reforzar la empatía y renovar la invitación a brindar porque hay un vino para cada persona, para cada ocasión.

El crecimiento de la categoría en este año es un excelente estímulo para profundizar las innovaciones de las marcas: la revolución en los envases, propuestas de productos más frescos y desde lo genérico, también apostamos a renovar la comunicación”, afirman desde el Fondo Vitivinícola, quienes coordinan esta campaña financiada por la Corporación Vitivinícola.