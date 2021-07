El próximo miércoles 21 de julio, a las 17.30hs de Argentina, 15.30hs de México, tendremos una charla con dos grandes referentes del mundo de la Cultura Maker:

Fer Fuentes, ingeniero en mecatrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional de México, parte del team de hacedores.com (fue gerente de su makerspace). Actualmente, comparte contenidos vinculados a la cultura maker desde su canal @PlanetaVoxel, con más de 20mil suscriptores.

Franco Mazzocca, TEDx Speaker, titular de 3DMazz, comparte contenidos a través del canal @DiaDeLaToalla, con más de 19mil suscriptores. Ha desarrollado y donado prótesis hechas en 3D, ha formado parte de La Fábrica Invisible, brindando oportunidades a personas con discapacidades visuales, y ha sido parte de The Mars Society.

Charlaremos sobre varios conceptos vinculados a la Cultura Colaborativa, al Do It Yourself, y a las tecnologías que hoy permiten esto, como la impresión 3D, corte láser, CNC, entre otros.

Inscribite en https://bit.ly/PoloTIC-CulturaMaker

Te esperamos!