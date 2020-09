El segmento de oficinas entró en un túnel de incertidumbre durante la cuarentena no solo por el derrumbe de la economía sino por la extensión obligada del home office. ¿Qué pasará cuando la amenaza del Covid-19 haya quedado atrás? ¿Las empresas resignarán espacios para trabajar con otra modalidad?

En el segundo trimestre de este año la vacancia en oficinas premium se ubicó en el 9 por ciento, con un crecimiento del 15,3 por ciento respecto del período anterior, indicó un reciente informe de la consultora Cushman & Wakefield. Los inquilinos –analizó el trabajo- siguen evaluando la magnitud del impacto de la crisis en su actividad.

Andrés Neumann y Alex Sakkal son cofundadores de Nómada, desarrolladora que ganó notoriedad en los últimos años por sus emprendimientos de oficinas en el distrito tecnológico de Parque Patricios (Tesla I y II). En Obra intercambió preguntas con ellos para conocer su visión del momento actual.

– ¿Cómo ven el mercado de oficinas hoy? ¿Qué está ocurriendo con los alquileres?

Andrés Neumann (AN): Indudablemente el contexto actual, a nivel sanitario y económico, genera incertidumbre y empuja a las empresas a querer recortar costos. Dicho esto, es importante no englobar el concepto de “mercado de oficinas” y diferenciarlo por submercados. Lo que se ha visto es que el mercado de oficinas Clase “B”, muy golpeado ya en rendimiento por el efecto de los contratos en pesos y las sucesivas devaluaciones, ha tenido una fuerte suba en vacancia.

Sin embargo, no es lo que sucedió con los edificios denominados “AAA”. Al observar los reportes de las consultoras, el impacto en vacancia tiende al 1,5 por ciento en el transcurso de la pandemia. En nuestro caso, el impacto en vacancia fue nulo y la cartera se mantuvo en un 97 por ciento de cobrabilidad en dólares, afectada principalmente por algunos locales comerciales.

– ¿Creen que la crisis cambiará los paradigmas en cuanto al negocio de las oficinas, con menor demanda por un crecimiento permanente del home office?

Alex Sakkal (AS): La pandemia no hizo más que acelerar la dinámica del teletrabajo, algo que las principales compañías del mundo habían adoptado hace ya muchos años. Es difícil creer que no genere una menor demanda, especialmente a corto plazo. Sin embargo, disiento de las miradas fatalistas en relación al mercado de oficinas de largo plazo. El ser humano es un ser social, dinámico, me cuesta creer que todos los que rondamos los 30 años vamos a estar los siguientes 30 encerrados en nuestras casas trabajando frente a una pantalla. La demanda no desaparece, se reconvierte frente a una necesidad que sigue latente.

– ¿Cambiarán las configuraciones de las oficinas cuando pase la crisis?

AN: A esta altura hay un consenso vinculado al hecho de que las oficinas dejarán de ser espacios netamente productivos (el concepto de “open office” con decenas de puestos de trabajo) para convertirse en espacios vinculares, un concepto que en nuestros edificios venimos trabajando desde hace unos años. Los imaginamos como accesos a oficinas (lobbys) vibrantes y dinámicos en su mobiliario, terceros espacios en los edificios para elegir donde trabajar, espacios multiuso y versátiles para diferentes tipos de reuniones y encuentros, enaltecimiento de las áreas de “coffee” para encuentros casuales, una mayor presencia de tecnología vinculada a la telemetría y salas de reuniones pensadas híbridas (presenciales/digitales) desde su concepción. Este último es un nicho que seguramente sorprenderá en el corto plazo, con soluciones holográficas o de VR.

– El segmento de oficinas venía en alza hasta la pandemia. ¿Retomará ese ritmo o puede haber una reformulación en algunas zonas?

AN: Es muy probable que en zonas como el Microcentro transiten un proceso de reconversión, especialmente de los edificios más chicos y convencionales. En relación a los proyectos por venir, no descarto que muchos se reconviertan a residencial para mitigar el riesgo comercial.

– ¿Cuáles son los proyectos en curso de Nómada? ¿Sufrieron modificaciones en cuanto a su concepción?

AS: Nuestra energía está puesta hoy en un nuevo edificio corporativo AAA en el barrio de Palermo, en Santa Fe y Bullrich. Con más de 15.000 m2 de superficie rentable, plantas de más de 1200 m2, a metros del subte, la estación de tren y dos líneas del Metrobus, responde a una de las demandas del mercado actual. O sea, alejarse de la zona céntrica y generar una propuesta espacial y de servicio distintiva.

En relación a esto último, lo que hizo la pandemia fue acelerar algo en lo que ya estábamos trabajando vinculado a los espacios como ecosistemas para la interacción entre colegas. Este nuevo proyecto, hasta el momento, no tuvo grandes impactos.