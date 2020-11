Periodista

En el año 2002, Julio Camsen, en su búsqueda constante de un lugar ideal para hacer sus propios vinos, encontró en las laderas de Los Andes, junto al Volcán Tupungato, una finca con las condiciones perfectas para lograr vinos únicos. Se trató de un terreno de 230 hectáreas ubicado en el valle de Gualtallary, que fue el lugar elegido para crear Huentala Wines.

Con mucho esfuerzo, pasión y trabajo, en el año 2010 comenzó la primera etapa del proyecto con la plantación de las primeras 85 hectáreas de Malbec. En ese momento nacía Huentala Wines en la finca que hoy lleva el nombre de la mamá de Julio, La Isabel Estate.

Guiados por los mejores profesionales de la industria, Julio decidió dar rienda suelta a su pasión por el vino. Y junto a su familia encabezan el proyecto Huentala Wines, que hoy cuenta con José “Pepe” Morales como principal enólogo del proyecto. También trabaja en el equipo el ingeniero agrónomo Alberto “Toti” Benenati, y recientemente se concluyó un minucioso estudio de suelos con el geofísico Guillermo Corona.

Con la entrañable pasión que lo motiva a embarcarse en nuevos proyectos y a seguir invirtiendo en su amada Mendoza, Julio se animó a un nuevo desafío que esta vez invita a descubrir un nuevo terroir a 1.800 msnm. Se trata del primer viñedo en El Salto, Potrerillos.

Este predio de 7 hectáreas, que hace más de 20 años es un lugar donde la familia Camsen disfruta asados y cabalgatas en familia y con amigos, fue el nuevo escenario elegido para continuar en el camino de la elaboración de vinos premium de altura.

Si hablamos un poco del desarrollo de este nuevo proyecto, debemos mencionar que en El Salto, las plantaciones comenzaron el 10 d octubre de este 2020, exactamente 10 años después que en la finca La Isabel Estate en Gualtallary. En este nuevo terroir se han plantado las variedades de uvas Malbec, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y además tienen previsto plantar Pinot Noir el próximo año. Si logran buen crecimiento de las plantas, probablemente en 2021 estarán haciendo algunas micro vinificaciones.

A la hora de definir por qué eligieron plantar uvas en El Salto, el ingeniero agrónomo Alberto “Toti” Benenati comentó: “En esa zona encontramos suelos limosos mezclados con piedras, de buena profundidad. Hay gran amplitud térmica, clima extremo y con probabilidades de heladas tardías”.

Con respecto a los proyecto complementarios del nuevo desarrollo, Paola Camsen, a cargo de Marketing y Comunicación de Huentala Wines comentó: “Estamos muy enfocados en el turismo y el enoturismo, este nuevo desafío viene acompañado de una propuesta turística que seguramente será triangulada con el Valle de Uco y nuestros hoteles en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza.

Sin dudas, se trata de un nuevo desafío en los vinos de altura que habrá que degustar y evaluar a partir del próximo año.

Nueva incorporación al mundo del vino ¡Conocé a Paola Camsen!

-¿Cuál fue tu recorrido profesional para llegar a este presente laboral?

-Yo estudié Marketing y Diseño de Imagen Empresarial, ambas carreras universitarias en Mendoza. Mientras estudiaba, trabajaba en la biblioteca de mi escuela primaria y también durante esos cinco años trabajé en una agencia de publicidad donde empecé a tener mis primeras experiencias laborales y trato con los clientes.

Cuando terminé la segunda carrera, a principios del 2007, me fui a estudiar una carrera de posgrado en Buenos Aires; y allí trabajé durante casi siete años en una consultora de investigación de mercados. Tuve la suerte de trabajar siempre con personas súper generosas de las que aprendí mucho, con quienes aún me une una relación de cariño y voy a estar siempre agradecida.

Tanto trabajando en la agencia como en la consultora, tuve oportunidad de conocer diferentes sectores de negocios además de los negocios en los que estaba involucrada mi familia. Y creo que eso es lo que me parecía divertido, sacarme la camiseta de restaurant y ponerme la de un hotel o marca de ropa, o colchones o carteras, o la de una cadena de tiendas multimarca.

De todas formas siempre estuve vinculada a los negocios de mi familia, participaba principalmente en temas relacionados a imagen corporativa y comunicación. Al ser la única hija viviendo en Buenos Aires, y que mi papá viajaba prácticamente todas las semanas, también teníamos una relación muy compinche y me contaba sus cientos de ideas o lo acompañaba a reuniones e iba participando del desarrollo de los proyectos.

Por supuesto que esos viajes no eran sólo de negocios, y siempre teníamos tiempo para comer rico en lugares divinos, visitar alguna galería de arte y largas caminatas. En uno de esos viajes recuerdo que me dijo “Tendríamos que ir pensando en alguna persona de confianza en Buenos Aires” y yo me dí cuenta que era mi momento de involucrarme más en lo familiar, y también una gran oportunidad para seguir desarrollándome profesionalmente.

Tuvimos un par de charlas sobre cómo sería, porque me quedaría en Buenos Aires pero tenía que empezar a viajar más, y acá estoy. Hoy me ocupo de todo lo relacionado a Marketing y Comunicación, y además fui descubriendo mi perfil comercial siendo brand manager de nuestra línea de vinos kosher; pero cuando empecé a trabajar en Huentala Wines ni tomaba vino.. jaja! Aprendí mucho, sigo aprendiendo, y eso es lo que más me apasiona y entusiasma, tengo adn nerd.