Un día cualquiera, la banda Pasado Verde recibió en su red social Instagram un mensaje directo en inglés de parte de la cadena de supermercados Walmart, con una particular propuesta. Este mensaje resultó extraño para los integrantes de la banda; cuando, minutos después, la manager de la banda recibió el mismo mensaje, supieron que era una propuesta real. Con el intercambio de mails, los detalles se fueron ultimando y la agrupación quedó más cerca de formar parte de este nuevo proyecto.

La intención de Walmart era lanzar una campaña de vuelta a clases con el nombre “Aquí vamos” para toda la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos. Justamente, la banda tiene un tema con ese mismo nombre, perteneciente al disco Fuego y Flora, de 2016. En diálogo con Bang Bang (Radio U), Exequiel Stocco nos cuenta sobre esta postulación para la publicidad y charlamos sobre las nuevas lógicas de difusión en la música.

Después de un largo proceso de selección, Pasado Verde fue elegido con su tema “Aquí vamos”. Desde la cadena, le pidieron dos tipos de versiones, una instrumental y otra con las voces de la banda. “Por suerte eligieron la versión cantada, ya que eso nos permitió alcanzar a un público al que no teníamos llegada”, contó Exequiel.

El integrante de la banda agregó: “Fue una sorpresa bastante agradable cuando nos enviaron la publicidad, ya que vimos que está editada directamente en función de la canción. Estamos muy contentos, nunca habíamos hecho nada para ese público”. “Aquí vamos” ya tiene más de 1000 búsquedas en Shazam en Estados Unidos, eso nos da la pauta de que se está abriendo un nuevo público para trabajar”, confirmó.

El acuerdo se dará por tres meses, lo que hará que la música mendocina crezca y Pasado Verde se escuche internacionalmente.

Sobre Pasado Verde

Pasado Verde nació hace 12 años, en la provincia de Mendoza, Argentina, influenciado por el auge de la movida punk-hardcore y por el nuevo rock en gestación en la época. Integrado actualmente por Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintetizadores), Fabricio Potenzone (guitarra), Franco Santillán (bajo), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo Lemoli (batería), cuenta en su discografía con la trilogía Para crecer y olvidar (2007), Fuimos y Seremos (2012) y Fuego y Flora (2016), y ahora Declaración de Principios, su nuevo material.

Desde su formación, y en particular en los últimos cuatro años, la banda ha tocado ininterrumpidamente, en los recitales y festivales más importantes de la provincia de Mendoza, como el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019. Compartieron escenario con Él Mató a un Policía Motorizado, Babasónicos , el Kuelgue, Lo Pibitos, Morbo y Mambo, No te Va Gustar y La Vela Puerca. Además, participó de festivales como Movistar Fri Music, Personal Fest, Festival Ciudad Emergente (Buenos Aires) y Fiesta Nacional de la Cerveza (Córdoba). Cabe mencionar el premio a mejor banda del año otorgado por la Revista Zero (2017) y el reconocimiento de la plataforma Spotify como lo más escuchado en Mendoza. Fuente: Unidiversidad