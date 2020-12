Periodista

En el año 2003, Carlos Pulenta, tercera generación de una tradicional familia bodeguera, fundó en Mendoza la reconocida Bodega Vistalba.

La construyó en una finca familiar en Vistalba, Luján de Cuyo, y comenzó así a volcar toda su experiencia y pasión por hacer vinos en un proyecto familiar. La larga historia de la familia Pulenta, sus históricos viñedos junto a modernas técnicas vitícolas, se aunaron en el objetivo de elaborar vinos elegantes, a la altura de los grandes del mundo.

Paula Pulenta, cuarta generación de la familia Pulenta, está hoy al frente de la Bodega y junto a un equipo de profesionales sostienen una fuerte presencia en el mercado interno y externo ya que exportan sus vinos a países de todos los continentes.

En una entrevista exclusiva con EcoVnos, analizó este 2020 y compartió los planes de la bodega para el próximo año.

-¿Cómo han transitado este año de pandemia en la bodega?

-Fue, sin dudas, un año muy especial. Tuvo sus inconvenientes comerciales, ya que al ser Vistalba una bodega que siempre vendió sus vinos en el canal HORECA – Hoteles, restaurantes, cafeterías- y vinotecas, se vio muy afectada, tanto acá en Argentina como en los países que exporta.

Al mismo tiempo, y hasta como consecuencia de la pandemia, surgieron otras posibilidades comerciales y se abrieron nuevos canales de venta. Todos nos tuvimos que replantear varias cosas, y en ese replanteo nacieron nuevas estrategias de venta, tanto en Argentina como en el exterior que nos van a servir mucho para los próximos años.

-¿Cuál es el balance numérico en venta de vinos y exportaciones?

-Fue muy parejo al año 2019. Tanto en Mercado Interno como en Exportaciones. Similar al volumen vendido el año pasado, a pesar de haber pasado casi 4 meses con todo un poco frenado.

-¿Cuáles son los planes para el 2021?

-Tenemos varios proyectos nuevos que iremos presentando durante el 2021. Vinos nuevos que venimos elaborando desde hace dos o tres años atrás, y que forman parte de un proyecto muy lindo que abarca y contempla la posibilidad de ofrecer y acercar al consumidor a la bodega a través de experiencias.

En los países en donde exportamos, la idea es fortalecer las estrategias planteadas este año 2020, que van variando según el país.

Y en Argentina creemos que hay mucho por hacer y siempre se puede crecer y posicionarse un poco más. ¡Argentina sigue siendo un gran desafío!

-¿Durante la pandemia, el turismo local les permitió mantener los costos del área o fue una inversión futura?

-Vistalba abrió sus puertas al Turismo nuevamente en septiembre, por lo que estuvo casi 6 meses cerrada. El turismo local fue y sigue siendo un gran apoyo. Los costos los hemos bajado para poder adaptarnos a esta nueva realidad y poder así seguir ofreciendo opciones para familias y grupos de amigos. Estamos muy contentos de recibir al mendocino en la bodega, los consideramos nuestra familia y eso nos gusta mucho.

-¿Cómo estiman la llegada de turistas nacionales y extranjeros para la temporada?

-¡Con muchísima incertidumbre! Del turismo extranjero creemos que la gente de Brasil va a empezar a llegar en cualquier momento, y van a venir con muchas ganas de disfrutar y de consumir las experiencias que ofrecemos en las bodegas. Y con respecto al turista nacional, sin dudas creemos que van a ser muchísimos los que nos visiten de diferentes provincias. Mendoza es una plaza que va a atraer a muchísimos argentinos, y tenemos que estar preparados para recibirlos.

-¿Qué experiencias ofrecen para quienes los visiten?

-Hoy tenemos 2 propuestas de almuerzos y cenas en conjunto con el equipo del restaurante Azafrán, donde ofrecemos un menú de 3 y 5 pasos que ocurren en el restaurante de la bodega. También inauguramos un espacio al aire libre con una propuesta más informal de cocina de horno de barro y parrilla.

Como siempre lo hemos hecho, ofrecemos visitas y diferentes tipos de degustaciones sensoriales, catas a ciegas y variadas experiencias para grupos familiares o amigos.

-¿Qué opinión tenés respecto de tener una tarifa diferencial para mendocinos?

-Creemos que se pueden armar diferentes propuestas para diferentes públicos y darles a todos la posibilidad de que puedan seguir disfrutando. No queremos perder al público mendocino, pero también tenemos que estar preparados para recibir al turismo, tanto extranjero como nacional, que va a empezar a llegar. Vamos a ir definiendo y adaptando las propuestas y las tarifas según cómo evolucione el turismo y las visitas.

-¿Es difícil ser mujer al frente de una bodega?

-Yo creo que no pasa por ser mujer o no. Sin dudas no es una industria fácil, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas lindas y que hacen que el día a día se disfrute muchísimo. Creo que lo más importante es poder desarrollar el puesto adaptándolo a la personalidad que tiene cada persona. Yo conozco muy bien mis debilidades y también mis fortalezas. Mi desafío es hacer de mis debilidades mis fortalezas, y lo aplico tanto a mi vida laboral como personal. Siempre se puede aprender y seguir mejorando.

Llevo 20 años trabajando junto a mi papá y al día de hoy lo seguimos haciendo juntos. Sigo aprendiendo de él todo el tiempo. Y además tenemos un “gran” equipo en Vistalba y eso es fundamental. ¡La gente hace a las empresas!

– ¿Cuál crees que son los desafíos de la industria vitivinícola para los próximos 5 años?

-Desde un punto de vista enológico y de producción, no podemos perder de vista el desafío de seguir creciendo en calidad y en la comunicación como país para que el mundo nos reconozca más y logremos un posicionamiento más firme y con un concepto de relación precio – calidad como el que podemos ofrecer.

Comercialmente hablando me parece que en Argentina sería muy importante que se pudieran ordenar los canales de venta y los segmentos de precios para que los vinos lleguen a las góndolas de una forma más pareja y accesibles para los consumidores.

La situación económica del país no ayuda para lograr esa estabilidad, pero podría ser un buen desafío para la industria en los próximos años.

Proyecto inmobiliario: Vistalba Reserve, elegir los viñedos y olivos como estilo de vida

Dentro de los proyectos de la familia Pulenta se encuentra Vistalba Reserve, un exclusivo barrio privado de 60 hectáreas ubicado en Vistalba, a solo 20 minutos del centro de Mendoza y 5 minutos de Chacras de Coria.

La propuesta ofrece vivir en una finca mendocina; rodeados de amplios espacios verdes e imponentes vistas de la Cordillera de los Andes, ideales para compartir en familia y con amigos.

Si bien la superficie total es de total 60 has y 240 lotes, en esta primera etapa se están comercializando 78 lotes de 1000 metros cuadrados cada uno.

Entre los servicios que ofrecen se encuentran: Seguridad 24 hs, Club House, senderos peatonales, Lagunas reservorios, Área Comercial, cancha de Tenis, espacio para eventos, gimnasio, piscina y áreas recreativas.