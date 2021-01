La directora territorial de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza visitó las instalaciones de la empresa Pierandrei, para reunirse con sus propietarios y observar el funcionamiento del Programa de Entrenamiento Laboral Certificado (ENLACE) que desde noviembre se implementa en la Empresa, con tres colaboradores.

“El Programa me parece muy interesante, desde nuestra empresa trabajamos hace muchos años con diversas iniciativas que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria y la vinculación con los gobiernos locales y provinciales. Creo que tenemos que premiar a las personas que se esfuerzan por mejorar sus condiciones de empleo, las que tienen ganas de trabajar y actualizarse con cursos, con capacitaciones, que en el rubro de la construcción son imprescindibles para brindarle un buen servicio al cliente” explicó Verónica Pierandrei, gerenta de la firma ubicada en Guaymallén.

“ENLACE es una herramienta que nos permitió vincularnos con tres personas, dos de ellas desarrollan sus tareas en atención al público y la otra en el área de Administración. En todos los casos los enlazados superan los 30 años y poseen formación secundaria, las personas dedicadas a servicios al cliente y universitaria, el administrativo”, añadió Verónica Pierandrei.

Pierandrei nació el 14 de noviembre de 1938, como la primera fábrica de mosaicos y caños de hormigón para puentes y riego de Guaymallén. Sus fundadores, los hermanos Celso y Fernando, fueron el inicio de las tres generaciones que han convertido a esa primera fábrica en una empresa referente a nivel provincial en la venta de materiales de la construcción.

La pyme familiar posee aproximadamente 20 empleados, que cumplen sus tareas tanto en las oficinas comerciales de Villa Nueva como en el depósito ubicado en calle Gomensoro. Con una fuerte impronta familiar, Pierandrei implementa sus programas de capacitación basado en valores. Así lo manifiesta, Gabriel Allende, uno de los beneficiarios de ENLACE : “estoy muy satisfecho con la empresa y con la posibilidad que me dio el Gobierno de Mendoza de aplicar a mi primera experiencia laboral, luego de recibirme. Aquí tengo perspectiva de futuro y se trabaja con los mismos valores con los que me he criado en mi familia, por eso estoy muy contento”.

Al respecto, Juan Sánchez de 49 años y enlazados desde noviembre como personal de atención al público, añadió: “en una época muy compleja a la hora de buscar trabajo, que se brinde esta oportunidad me hace sentir privilegiado. Anteriormente me desempeñé en empresas constructivas pero en el área de administración, este es un desafío para mí, que me gusta mucho y me impulsa a aprender nuevas habilidades”.

En sintonía, Alex Funes, que también desempeña sus labores en el sector de ventas, se mostró satisfecho con ENLACE y ve en el programa una posibilidad de “mejorar sus habilidades comerciales y de atención al cliente para crecer laboralmente”.

Incremento económico del 40% para beneficiarios del Programa

Vale recordar que a partir de enero, todos aquellos mendocinos que forman parte del programa de Entrenamiento Laboral Certificado (ENLACE), obtendrán un incremento del 40% ($3.000) en el incentivo económico que venían percibiendo.

De esta manera quienes venían percibiendo $7.000 como incentivo económico al entrenamiento brindado por empresas mendocinas, comenzarán a recibir desde enero $10.000, por 20 horas de entrenamiento semanales. Este último monto estará comprendido, en el caso de tratarse de empresas micro (0 a 5 empleados), por $9.000 de aporte provincial y $1.000 por parte de la empresa.

“El aumento será absorbido íntegramente por la provincia. Las empresas, comercios y negocios van a seguir realizando el mismo aporte que venían realizando. El monto va a ser actualizado a los participantes que ya vienen trabajando con Enlace y para aquellos que se sumen a partir de enero”, finalizó Vega Espinoza.