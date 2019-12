Conformada en Junio de 2018, la Cámara Argentina de Vinos a Granel culmina el 2019 con la satisfacción de haber alcanzado varios de los objetivos que se propuso desde el inicio, gracias al activo trabajo de todos nuestros miembros.

A continuación el balance elaborado por la institución y los principales proyectos en carpeta:

Mediante la representación internacional hemos conseguido hacer crecer una actividad esencial en la estructura vitivinícola argentina. La presencia recurrente en las principales ferias especializadas internacionales y la creación de eventos de negocios de vinos a granel en el país, fueron las líneas de trabajo con las que buscamos posicionar a Argentina como proveedor mundial de vinos a granel en el largo plazo a pesar de su inestable política macroeconómica.

A su vez mediante la representación a nivel institucional, se logró el contacto permanente con los gobiernos de Mendoza y San Juan y se obtuvo la venia de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para representar los intereses de la actividad entre los principales temas que hacen a la vitivinicultura nacional y aún más, presentar un proyecto que le permita a la Cámara convertirse en Unidad Ejecutora de un programa anual de promoción comercial internacional del vino a granel argentino. Si es aprobado, las actividades ingresarán en el presupuesto 2020 de la institución madre que empieza a regir desde Julio del año próximo.

Como parte de nuestro desarrollo, además, incrementamos nuestra nómina de socios a 50 empresas, de las cuales 85 % son exportadoras y representan el 80 % de las exportaciones argentinas de vinos a granel. En Noviembre de este año nos trasladamos a una oficina propia, en calle España 1340 (Edificio BUCI), piso 10 oficina 17, Ciudad de Mendoza, donde comenzaron a trabajar las comisiones de Promoción Comercial y Logística, conformadas por los socios que brindan su tiempo para que el sector continúe creciendo por medio de nuevos proyectos, acuerdos con partners estratégicos, la creación de sistemas de información y la definición de políticas que formen una base sólida para el futuro.

ARGENTINA WINE BUSINESS TRIP: un logro fundamental

Este año la Cámara Argentina de Vinos a Granel impulsó la concreción del Argentina Wine Business Trip; el primer encuentro internacional con compradores de vino a granel realizado en el país. Espacio donde se cerraron negocios por más de 7 millones de litros.

La ronda comercial que se hizo en Septiembre en el Hotel Sheraton de la provincia de Mendoza durante dos días, urgió del trabajo conjunto entre nuestra institución, ProMendoza (Gobierno de Mendoza), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), empresa organizadora del principal evento de negocios a nivel mundial en Ámsterdam, Holanda.

Desde la Cámara estamos convencidos que esta primera etapa, en la que participaron 28 compradores de 14 de países; fue un primer acercamiento con importadores que en su mayoría no habían antes considerado a Argentina como proveedora de vinos a granel y en ese momento pudieron apreciar su potencial de desarrollo.

De ahí la importancia de este primer encuentro de negocios, único en su tipo en Argentina y que ya se instaló en la agenda internacional de los compradores mundiales a fin de repetirlo en Junio o Julio del año próximo.

PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN A MEDIANO PLAZO

Los proyectos de comercialización internacional a mediano plazo han sido prioridad para nuestra Cámara. Con el objetivo de superar la cifra de 300 millones de litros exportados en los próximos tres años, se buscó idear alternativas de negocios junto a los gobiernos provinciales que garanticen el movimiento de nuestros graneles, más allá de las coyunturas y vaivenes que plantean la política y economía nacional y los mercados internacionales.

Ejemplo de lo anterior son los siguientes dos proyectos fundamentales:

– Destilería de Alcohol Vínico

La Cámara viene promoviendo la instalación de una Destilería de Alcohol Vínico de alta calidad en San Juan, a concretarse con fondos de esa Provincia. El primer paso fue sondear el interés en mercados extranjeros, de allí surgió una propuesta en firme de un comprador europeo de adquirir 3 millones de litros de alcohol absoluto anuales. Tras introducir el tema, el Gobierno de San Juan ofreció financiar el 100% del proyecto y licitar el gerenciamiento por un plazo determinado a futuro.

Con este compromiso del Gobierno sanjuanino, la Cámara avanzó en la contratación de un asesor para un estudio de factibilidad que comenzó los primeros días de diciembre y mediante el cual se espera poder avanzar con este importante proyecto en los próximos 3 meses.

El 12 de diciembre nos reunimos en San Juan con el vicegobernador y con representantes de la firma española compradora de alcohol vínico “Bodega Las Copas”, donde se presentó oficialmente el proyecto y se acordó el avance conforme la evaluación de proyecto que haga la Cámara a fin de comenzar con un proceso de licitaciones públicas posteriores que conlleven, un análisis y confirmación de la evaluación de proyecto por parte de consultores contratados por el Gobierno de San Juan, la licitación de la planta llave en mano y por último la licitación del gerenciamiento de la misma, la cual se apunta sea realizada por socios de nuestra institución.

– Acuerdos de Intercambio Compensado

El proyecto de intercambio compensado con China fue ideado en el seno de la Cámara de Vinos a Granel en función del networking con importantes actores de ese mercado e involucra el desarrollo de plantas estatales y privadas de energías renovables en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Río Negro, proponiendo a cambio de los mismas la compra de vinos a granel por igual monto de las obras.

La primera actividad de éste proyecto se dio el 6 y 7 de Septiembre cuando no recibimos una delegación de la empresa China Shipbuilding New Power Co., Ltd. (CNSP) junto a ProMendoza, el Gobierno de la provincia y representantes del sector energético de Mendoza en una agenda de trabajo. Esta consistió en presentarle a CSNP los proyectos energéticos más importantes de la provincia de Mendoza a través de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) y otros proyectos privados como los de FECOVITA y la Coop. Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

Al finalizarse la agenda la Cámara formalizó el compromiso de continuar con las acciones tendientes al Acuerdo de Intercambio Compensado, firmando una carta de cooperación con el Vicepresidente de CSNP y ProMendoza.

En Noviembre una delegación oficial del Gobierno de Mendoza nos acompañó a Beijing para un encuentro formal con la empresa madre de CSNP, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Allí se presentaron varios proyectos a la Junta Directiva de CSIC y se convino avanzar rápidamente en el análisis y propuesta de nueva tecnología para uno o más proyectos energéticos a cambio de la compra de vinos a granel y otros productos de nuestra provincia por parte de empresas privadas chinas de gran nivel, lo cual implicaría un negocio de varios millones que beneficiaría a la economía regional. Como parte de este convenio, la Cámara también impulsa la oportunidad de que se ingrese con vino a China con arancel 0.

A mediados de Diciembre el gerente de desarrollo de proyectos de energías renovables de CSNP volvió a Argentina para cumplir con una agenda que la Cámara organizó con los Gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja. En las mismas, se avanzó en temas técnicos de cada proyecto y se determinaron las firmas de los memorándum de entendimiento (MOU) para continuar con el armado de la propuesta tecnológica por parte de la CSNP. De esta manera, ya queda conformado el marco general para empezar a tratar el principio del contrato de intercambio compensado.

Gracias a estos avances, la Cámara está realizando un relevamiento entre todos sus socios acerca de la oferta exportable disponible, para establecer una primera posición negociadora conforme al monto total que involucren los proyectos energéticos seleccionados a ejecutar.

DESEMPEÑO DE EXPORTACIONES DE VINOS A GRANEL 2018/2019

Cerramos el año con muy buenas proyecciones de venta de graneles al exterior, ganando nuevos e importantes mercados como el de China, que en los últimos meses ha sido destino de gran parte de los despachos. Estimamos que el granel terminará el 2019 con una venta aproximada de 110 millones de litros al exterior.

Según datos del INV, Argentina exportó en los 11 primeros meses de 2019, 275,6 millones de litros de vino (+8,9%). Estas cifras suponen que se exportaron 22,4 millones de litros más con respecto al mismo periodo del año 2018. De los 275,6 millones de litros de vino exportados, 177,3 millones (64,3%) corresponden a vinos fraccionados (+3,1%) y 98,3 millones (35,7%) son vinos a granel (+21%). Vinos a granel genéricos 58 millones de litros y vinos varietales 40,3 millones.

Además entre Enero y Octubre del 2019 se exportaron vinos a granel argentinos a 35 destinos extranjeros superando los 28 a los que se llegaron durante todo el año 2018. La nueva apertura de mercados en 2019 contempla a los de mayor crecimiento, como China y Taiwán, a los que no se exportaba vino a granel desde el 2016. Asimismo, exportamos a Polonia, un mercado que estaba estancado para nuestros graneles desde el 2017.

Los principales destinos hasta Octubre fueron Canadá (19%), Reino Unido (14%), Sudáfrica (11%), Estados Unidos (11%), Rusia (10%), China (9%) y México (6%). También se registraron despachos a Bielorusia, Nueva Zelanda, Estonia y Hong Kong por primera vez después de 9 años.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO PARA EL 2020

La Cámara Argentina de Vinos a Granel continuará el arduo trabajo de posicionar los vinos argentinos en los principales mercados internacionales con el objetivo de incrementar el market share mundial, prestando especial atención a CHINA, ESTADOS UNIDOS y nuevos nichos, sin descuidar por supuesto los mercados habituales ya ganados.

Esto será en base la estructura conformada por el Calendario de Eventos Internacionales (WBWE 2020 Yantai y Amsterdam, Argentina Wine Business Trip 2020) que se logre con el apoyo de COVIAR, la concreción de los proyectos de comercialización a largo plazo (Destilería de Alcohol Vínico y Sistema de Intercambio Compensado) y la permanente actividad que desarrollen nuestras Comisiones de Trabajo en Promoción Comercial y en Logística, así como también continuar creciendo con la permanente capacitación y especialización de los socios en materia de calidad y potencial comercial.

Algunos ejemplos de proyectos que se perseguirán el año próximo son:

Promoción Comercial

Proyectos de plantas de embotellado en Singapur y China

Sello Alimento Argentino (armado y aprobación de protocolo para acceder a un 0,5% adicional en el nivel de reintegro por exportaciones).

Acceso a mercado internacionales, mediante la solicitud y presentación de la información relevante para que el vino a granel sea incluido en los próximos Acuerdos de Libre Comercio que nuestro país firme.

Logística

Subsidio a la exportación de vinos a granel de 0,10 USD/lt, a fin de compensar las diferencias de costos logísticos con nuestros principales competidores.

Acuerdo de transporte de volumen con el ferrocarril Belgrano Cargas.

Acuerdo de desarrollo con la Terminal Portuaria de Rosario.

Acuerdos con entidades bancarias internacionales en materia de pre-financiación de exportaciones (BICE, HSBC, Banco Nación Argentina).

Este camino nunca hubiera sido y sería posible de lograrse sin el apoyo que recibido de instituciones como ProMendoza, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno de la Provincia de San Juan y COVIAR