La cuarentena por el coronavirus generó un cambio de comportamiento en el mercado inmobiliario. Durante los últimos cinco meses los inmuebles se acomodaron con precios a la baja y surgieron nuevas oportunidades de la mano de propietarios con urgencia para vender y hacerse del cash. Fue así que apareció un nuevo inversor dispuesto de hacerse de propiedades en remate para refaccionarlas con valores hoy más que tentadores por el bajo costo de la construcción y de la mano de obra.

“Los costos de los materiales están muy accesibles con precios entre un 40 y un 50% más bajos que el año pasado. A eso se le suma la mano de obra que, ante la falta de actividad, aún maneja los mismos valores que en marzo”, explicó Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria homónima. Lo cierto es que en el mercado, comenzaron a aparecer propiedades, con excelente ubicación, pero sin mantenimiento, con precios muy bajos ante la necesidad del propietario de vender y hacerse de ese dinero físico. “De junio a agosto, llovieron este tipo de inmuebles que rápidamente se fueron vendiendo. Muchos con la intención de refaccionarlo y volver a colocarlo a la venta cuando el mercado se acomode”, agregó el especialista.

El negocio, según los especialistas, es “redondo” para quienes cuentan con un ahorro en dólares. “Hoy compras materiales importados para la construcción a un precio oficial de $78, pero si contas con la divisa estadounidense y la pesificas –teniendo en cuenta el dólar paralelo a $133- hay una brecha de 70%, por lo que es realmente atractivo y sin dudas dinamiza e incentiva el mercado de las obras y refacciones”, sostuvo Salaya Romera.

“La mano de obra está muy baja hoy se está pagando entre $1500 y $1800 a un oficial por jornada, los mismos valores de marzo. Esto se debe a que hay poco trabajo porque las obras están paralizadas y hay mucha necesidad de trabajar”, agregó por su parte el arquitecto, Federico Senno del Estudio Disenno. “Sin lugar a dudas hay un verdadero boom en la demanda, si bien los primeros dos meses de cuarentena no hubo trabajo, ahora tengo tres pedidos puntuales de refacciones”, agregó el especialista.

Una de las claves, para que la inversión sea aún más rentable es el acopio de materiales. Si bien no es una práctica tan común en las refacciones chicas –que llevan entre 2 y 3 meses- hoy se está indicando para ciertos materiales. “Recomendamos ya comprar ciertos elementos, como la grifería, porcellanatos y aberturas porque sus valores suelen estar atados a la especulación”, indicó Senno. Y si bien los materiales día a día están incrementando sus precios, todavía tienen costos accesibles. “En la mayoría de estos productos se puede financiar hasta 6 cuotas sin interés, lo que hace que sea aun más atractivo”, remarcó Salaya Romera.

Pero quien cuenta con la moneda local, también puede encontrar en una refacción, una forma de inversión a futuro. “Tanto quien tiene ahorro en dólares como pesos se ve atraido por este negocio, los pesos llevados a la construcción es una forma de canalizarlos en un inmueble en dólares. Hoy el costo de la construcción está en valores mínimos. Se está hablando de U$S 700 el m2 vendible en un edificio, por lo que es un gran momento llevar adelante obras tanto grandes como chicas”, agregó Leandro Korn director de Korn Propiedades.

Hoy quien cuenta con un ahorro de u$s 10.000 puede llevar adelante una refacción que el año pasado le costaba casi el doble. “El parate durante tantos meses también genera una necesidad. Los precios no subieron porque no hubo demanda, ahora que comienza a activarse el sector, los valores comenzarán a acomodarse a la alza. Sin lugar a dudas, es un momento de oportunidad”, concluyó Salaya Romera que se refirió a que las verdaderas oportunidades no sólo están en los precios de los inmuebles, sino también en ubicaciones únicas y privilegiadas.