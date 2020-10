La crisis que ha generado la pandemia del coronavirus en la economía argentina y mendocina ha demostrado dos curvas descendentes -depresiones- muy marcadas para el sector de los servicios asociados con la construcción, y que preocupan mucho a los que viven de esos oficios, tales como los electricistas, plomeros, gasistas, carpintería metálica y albañiles.

El tiempo actual y las primeras quincenas mostraron la peor cara en cuanto a ingresos y volumen de trabajo, con un pico intermedio donde se hicieron pequeñas obras. La impronta, en la mayoría de los casos, fue la de embellecer y hacer más confortable la casa propia, donde se pasa más tiempo por la cuarentena.

Dos hermanos godoycruceños y un maipucino contaron como se ha comportado en forma fluctuante la solicitud de sus servicios en nuestra provincia y cuales han sido los trabajos más requeridos, que han dependido de la oferta crediticia del Estado Nacional en la mayoría de los casos.

Fabián Flores tiene estudios terciarios -es analista de sistema- pero al igual que su hermano Jorge por tradición heredada paternalmente, y rendimiento económico, se dedicaron a la plomería, instalaciones de gas, construcción y carpintería metálica.

Fabián contó cronológicamente como han vivido la pandemia en su gremio. “Los primeros 45 días de la pandemia fueron terribles porque no pudimos trabajar. Hasta que no me dieron el permiso no pude trabajar, y nosotros vivimos de lo que se factura en el día a día.

El permiso inicialmente no me lo dieron, y lo conseguí recién a los 15 días de solicitado”, explicó el gasista matriculado y constructor, dueño de una Pyme “unipersonal”. “Ahora está todo parado, y se va a poner peor. Toda la plata que había, que fue una inyección de efectivo, en forma de préstamos se gastó en pintura de las casa, arreglos de veredas y otros obras menores, y a partir de diciembre esa gente tendrá que comenzar a pagar esos préstamos, y por muchos meses no se va a poder hacer nada de gastos”, detalló Flores sobre el panorama que se avecina.

“Más piletas que paredes”

Por su parte, Jorge Flores coincidió con su hermano pese a que ambos tienen sus emprendimientos independientes. “Apenas comenzó la pandemia, en marzo, se cayó toda la actividad. Pero ya en abril se reactivó todo, y desde ahí, hasta hace un par de semanas tuve muchísimo trabajo, me tuvieron al trote”, confesó risueño.

“La gente pudo tener algo de plata y se la gastó en la casa”, agregó el metalúrgico. Muchos clientes le dieron prioridad a hacer arreglos en las casas, y en especial me tocó hacer muchos portones, una actividad que había decaído. Pareciera que a la gente le dio también mucho por embellecer la casa, no tanto la seguridad, ya que no hice muchas rejas.

Además, la gente que hace albañilería y con la que trabajamos en conjunto, cuentan que han hecho muchas piletas de natación que paredes u otras construcciones”, concluyó Jorge, conocido motoquero, explicando la impronta de muchos mendocinos, que avizoran una vacaciones en su propio hogar.

Finalmente, Mario Reyes, ex jugador de handball del glorioso club maipucino de San Lorenzo de Russell, y actual gasista, comentó que “no la hemos pasado nada bien en esta pandemia. En mi caso aflojó mucho el trabajo, y sólo he mantenido la actividad gracias a reparaciones de emergencia y de necesidad urgente, peo ha servido para estar en la lucha”, dijo Mario, que agregó: “Me preocupa mucho el futuro así como están las cosas. La gente se va empobreciendo cada vez más, y no hay mucha plata circulante”, concluyó el gasista matriculado y especializado en plomería.