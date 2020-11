Periodista

Guaymallén es uno de los departamentos con mayor densidad poblacional y que más crecimiento ha tenido en los últimos años. En especial hacia el límite suroeste con Maipú y Godoy Cruz y algunas zonas más rurales como Rodeo del Medio o Rodeo de la Cruz.

En este contexto, desde la comuna buscan a aprobar este año el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) con el objetivo de ordenar y darle un marco a dichos movimientos dada la diversidad que posee el departamento.

El 26 de noviembre se concretará el llamado a la audiencia pública y uno de los objetivos es la preservación del cinturón verde, área rural por excelencia de Guaymallén. Quienes deseen anotarse, pueden hacerlo desde la página del municipio o ingresando a http://planordenamientoterritorial.guaymallen.gob.ar/

Pero estas zonas rurales no solo son importantes para el departamento ya que, según la directora de Planificación del Municipio, Cinthia Brucki, se trata del segundo sector más relevante para el país en lo que a provisión de frutas y verduras respecta. Por este motivo, ya no se está permitiendo fraccionar en esta zona, pese a que aún no se termina de sancionar el PMOT y que sí podrán seguir adelante los que ya habían sido autorizados con anterioridad.

“El 60% de lo que allí se produce son hortalizas”, destacó Brucki quien hizo hincapié en la importancia de que los mendocinos podamos consumir vegetales de estación y de cercanía con el consiguiente menor precio y mejor calidad.

Servicio para evitar estafas

En este contexto, la funcionaria recomendó no comprar terrenos para vivienda en dichas zonas rurales debido a que ya no están permitidos pero agregó que la comuna cuenta con un servicio especial y gratuito para asesorar a las personas que estén por comprar en Guaymallén –no solo en las áreas mencionadas- con el fin de evitar comprar lotes que no estén habilitados o que –peor- sean truchos y nunca obtengan la habilitación.

Esto es debido a la mini reactivación que se ha dado en la obra privada en los últimos meses, cuando la gente que tenía algunos ahorros salió a invertirlos para que no se desvalorizaran. “Se trata de un servicio gratuito y confidencial para anticipar posibles estafas”, advirtió Brucki y recordó que las vías de comunicación son por mail o whatsapp y que las respuestas no son automáticas debido a que se debe realizar un seguimiento y chequeo de datos antes de responder.

Las vías de comunicación, para esto son: planificació[email protected] y 2612440944. Guaymallén cuenta con unos 1500 loteos entre públicos y privados.