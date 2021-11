Wines of Argentina, institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, fue reconocida con el Premio FUNC a la innovación 2021, que otorga la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, por el abordaje innovador de sus procesos y proyectos, en especial, en el desarrollo de “Women of Argentina”, iniciativa que busca promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la industria vitivinícola.

Con la innovación como pilar institucional, en el período 2020/2021 el equipo de trabajo de Wines of Argentina participó del Programa de Innovación de la Industria Vitivinícola organizado por Transforme Consultores, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y UNCuyo, que sentó las bases para la creación de una Innovation Management Office (IMO) propia, encargada de la gestión de la innovación dentro de la organización.

Así, surgió “WofA Innova” el desafío interno de innovación abierto a bodegas socias de la entidad, en el que se presentaron 80 ideas para diferentes categorías de acciones de promoción del Vino Argentino con foco en el plano digital. Entre las ideas resultó ganadora la propuesta “Women of Argentina” de Martín Pérez Cambet (Dartley Family Wines / Casarena), una campaña digital para visibilizar a las mujeres protagonistas de la industria vitivinícola destacando su labor y contribución al sector. Éste fue el puntapié inicial para el desarrollo de una política mucho más global e integradora en torno a la temática de género, en línea con la visión de la institución que busca ser agente de cambio hacia una vitivinicultura sustentable, diversa e inclusiva. (Más detalles aquí).

Como primera medida en este camino, en septiembre de este año Wines of Argentina se convirtió en el primer “Wines of” del mundo en adherir a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) y tomar medidas decisivas para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la industria vitivinícola. Asimismo, la entidad firmó el Acta de Compromiso por un Entramado Productivo Libre de Violencias del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, comprometiéndose a formar parte activa en la generación de un plan de acción que contribuya a visibilizar, concientizar y erradicar las violencias por motivos de género en el ámbito de la producción.

“Desde Wines of Argentina nos complace este reconocimiento, que no hace sino reafirmar que la dirección que hemos tomado hacia la innovación, la digitalización y el desarrollo de acciones con impacto social, económico y ambiental positivo va en línea con un proceso de evolución mucho más amplio. Agradecemos a las bodegas, productores y productoras que nos acompañaron, entendiendo que la innovación es el camino para pensar diferente y promover el cambio”, expresó Magdalena Pesce, Gerenta General de Wines of Argentina.

Esta apuesta por la innovación le valió a WofA el reconocimiento de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo con el Premio FUNC a la Innovación 2021 en la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y Organizaciones Gubernamentales, que las distingue por la aplicación de innovación en sus procesos, herramientas de gestión, promoción de su capital humano, cuidado del medio ambiente o estilos de gerenciamiento.

Para descargar material audiovisual, haga click aquí.