Bodegas Bianchi, una de las bodegas históricas más prestigiosas de la Argentina, fue incluida en la lista de los Premios Travellers´Choice 2020 Best of the Best publicada recientemente por TripAdvisor, uno de los sitios líderes de planificación y reserva de viajes a nivel mundial.

Todos los años TripAvisor, reúne millones de opiniones, todas las calificaciones y los elementos guardados que los viajeros comparten en todo el mundo; y usa esa información para destacar lo mejor de lo mejor. El premio “Travellers’ Choice 2020 Best of the Best” es el reconocimiento más alto que representa anualmente al diez por ciento de las empresas en categorías selectas de todos los anuncios en esta plataforma, incluyendo hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

“Nuestra bodega en San Rafael recibe todos los años a unagran cantidad de visitantes, tanto de todas las regiones deArgentina como de otras partes del mundo. Este reconocimiento nos llena de orgullo porque significa que nos siguen eligiendo. Las experiencias que ofrecemos buscan conectar a cada una de esas personas con lo más lindo del mundo del vino: poder caminar, andar en bicicleta o a caballo por los viñedos, degustar, crear un vino propio, entre otras. El objetivo es acercar el vino al consumidor, explicándole el valor que tiene todo el proceso, desde los cuidados del viñedo todo el año hasta el embotellado del vino, disfrutando de una copa en el escenario donde se crea”, comenta Alexia Robinson, Jefa de Turismo y Eventos.

San Rafael es reconocido por sus opciones de turismo aventura de alta montaña, sus actividades náuticas en el Cañón del Atuel y el río Diamante, en los últimos años, se ha desarrollado un atractivo Camino del Vino que tiene como punto de partida la Champañera Bianchi, una de las bodegas más visitadas del país.

Bodegas Bianchi ofrece un amplio abanico de experiencias:

Visita a la bodega: recorrido para aprender sobre el proceso de elaboración, visita a la legendaria cava, degustación de un vino de tanque.

Visita y degustación de vino: recorrido por la bodega y cata dirigida para apreciar sensorialmente nuestros vinos. Degustación del espumante método tradicional.

En el viñedo: Visitar una calicata y ver cómo las características del terroir influyen en la calidad de las uvas.

El viñedo en bicicleta o a caballo: experiencia al aire libre para descubrir nuestras fincas.

Crear tu propio blend: ser enólogo por un día, degustar y decidir qué corte es el preferido del consumidor.

Degustación individual: ser sommelier por un día. Degustación de tres vinos, analizando la ficha técnica y las notas de cata de cada ejemplar.

Picada y vino: en un escenario imponente de viñedos, el visitante prueba deliciosa carnes exóticas ahumadas, quesos y otras delicias que maridan con los vinos de Bodegas Bianchi.

Información útil

Dirección: Ruta 143 y calle Valentín Bianchi, San Rafael, Mendoza.

Por el momento, la bodega permanece cerrada al público.

Sobre TripAdvisor

TripAdvisor es la plataforma de viajes más grande del mundo que ayuda a 490 millones de viajeros cada mes a hacer de su viaje el mejor. Los viajeros de todo el mundo utilizan la web y la aplicación de TripAdvisor para consultar más de 760 millones de comentarios y opiniones de 8,3 millones de alojamientos, restaurantes, experiencias, vuelos y cruceros. Estén planeando o de viaje, los viajeros recurren a TripAdvisor para comparar precios bajos en hoteles, vuelos y cruceros, reservar excursiones y atracciones populares, así como reservar mesa en excelentes restaurantes. TripAdvisor está disponible en 49 mercados y 28 idiomas.