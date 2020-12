La Fundación Universidad Nacional de Cuyo entregó los Premios a la innovación en una particular edición 2020, marcada por la pandemia de Covid 19 la que determinó que el acto se concrete de manera virtual.

El presidente de la FUNC, Héctor Smud, hizo referencia a la inusual entrega de premios, a través de las redes sociales, pero no dejó de destacar el altísimo nivel de las postulaciones tanto de empresas como de ONG, organismos de gobierno, docentes, investigadores y alumnos, referidas a ideas innovadoras que en todos los casos fueron concretadas.

Al mismo tiempo, Smud destacó el número récord de postulación en esta edición de los Premios FUNC, con una categoría especial Covid 19 incluida, y relató cómo las empresas que han ganado el premio lo exigen con orgullo. “Sin dudas hemos logrado que este galardón a la innovación sea una referencia a nivel provincial, y estamos muy orgullosos de eso”, indicó.

Así, se dio paso al anuncio primero de los ternados en cada categoría y luego con el anuncio de la votación que protagonizaron miembros de la FUNC, especialistas y periodistas, lo que definió el orden de mérito. El evento, a su vez, fue patrocinado por el Banco Patagonia.

El cierre del acto estuvo protagonizado por el emprendedor tecnológico e influencer Mateo Salvatto, campeón internacional de robótica, creador de la app “Hablalo”, que asiste a más de 150 mil personas de manera gratuita, y CEO y cofundador de Asteroid Technologies.

SUPER UCO

En la Categoría Grandes Empresas, el primer puesto fue para la Bodega SuperUco SA, que este año fue reconocida con el Galardón Oro en Prácticas Sustentables, transformándose en la bodega más sustentable del mundo.

Al igual que muchos grandes proyectos, SuperUco nace en el año 2011 como un sueño compartido, que con tiempo y trabajo se fue esculpiendo con la forma de una realidad sólida.

Desde el 2017, SuperUco cuenta con la certificación orgánica y biodinámica de su viñedo. Siempre siguiendo filosofías de prácticas sustentables mediante la generación de un ecosistema saludable, preparados orgánicos y biodinámicas, como así también la no utilización de productos de síntesis química en el viñedo.

Logrando este año la máxima premiación en The best of Tourism Global Winners – Great Wine Capitals – Galardón Oro en Prácticas Sustentables. Transformándose en la bodega más sustentable del mundo.

El segundo puesto fue para Transportes Andreu, que actualmente cuenta con un proyecto de incorporación de camiones GNL. En este sentido, hay que destacar que Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional, un tipo de gas que hasta hace unos años estaba desaprovechado y que genera reducción es en la emisión de gases contaminantes.

BIANCHI

El tercer puesto fue para Bodegas Bianchi, que en cooperación con Vivero Mercier Argentina, desarrolló un tipo de nuevo viñedo de plantas madre a partir de materiales clonables certificados y de elevado status sanitario.

Bodegas Bianchi es una empresa con herencia familiar que se proyecta con sus valores de tradición, calidad, prestigio, innovación y contemporaneidad en la vitivinicultura argentina.

Vivero Mercier Argentina y Bodegas Bianchi establecieron un acuerdo de cooperación, que compromete a ambas empresas a transitar juntos una nueva etapa de la vitivinicultura argentina, signada por la sustentabilidad, la calidad y la innovación continua. Como proyecto esta la implantación de un nuevo viñedo de plantas madre, a partir de materiales clonales certificados y de elevado status sanitario.

En tanto, en la Categoría Pequeñas Empresas, uno de los proyectos reconocidos fue Maderas Plásticas Mendoza, una fábrica de postes de plásticos para viñedos 100% reciclados y 100% reciclables.

Acerca de los premios

Los Premios FUNC son distinciones que nacieron con el fin de premiar la innovación en la sociedad de Mendoza y honrar al ex vicerrector Gustavo Kent, abogado y actor, profesor titular de la cátedra de Legislación Industrial, y especialista en Docencia Universitaria. Kent se graduó como abogado en la Universidad de Mendoza y egresó de la Facultad de Artes y Diseño en la especialidad Teatro.

Trabajó en distintos espacios de la UNCuyo y adquirió vasta experiencia en gestión universitaria. Así, se desempeñó como secretario de Extensión, consejero directivo, consejero superior y decano de la Facultad de Arte y Diseño, secretario de Relaciones Institucionales y presidente de la FUNC.

Durante su gestión como vicerrector generó el programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades, creó y puso en funcionamiento la Unidad Técnico Académica de Propiedad Intelectual, y fue el responsable de concluir la obra, desarrollar y poner en marcha el proyecto del Hospital Universitario.

Acerca de la FUNC

La FUNC es la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la UNCuyo, entidad jurídica sin fines de lucro, creada el 14 de diciembre de 1978 por la UNCuyo y más de 60 entidades y empresas mendocinas de diferentes sectores: agricultura, industria, comercio y servicios, entre otros.

La Fundación se ha especializado en el desarrollo de proyectos con empresas e instituciones, brindamos servicios de transferencia tecnológica y de conocimiento, y actividades de capacitación.

Desde la FUNC se realiza una gran diversidad de actividades, entre las que se destacan: consultoría y asistencia técnica, gestión de proyectos, capacitación de recursos humanos, estudios específicos e implementación de sistemas de gestión de la calidad y ambiental, en distintos sectores productivos y de servicios de la provincia y la región.