Wines of Argentina presentará WOFA INNOVA, un programa de innovación destinado a las bodegas socias que propone el desafío de responder y resolver, a través de distintas categorías, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos reencantar al consumidor mundial de vinos de Argentina a través de la digitalización?

El lanzamiento se desarrollará de manera presencial el 24/02 a las 11 AM en La Enoteca (Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza) y contará con la participación de Maximiliano Hernández Toso, Presidente de Wines of Argentina, Magdalena Pesce, Gerenta General de Wines of Argentina, y Natalia Solar, Consultora Senior de Transforme, con quien WofA llevó adelante esta iniciativa.