Con el objetivo de ayudar al Turismo, una de las industrias que más se ha visto afectada por el COVID 19, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó el Programa Previaje que prevé un aporte del Estado de unos 16.500 millones de pesos mediante la entrega de un subsidio a los turistas y se estima que a esa cifra se agregarán otros 13.500 millones que gastarán los turistas, por lo que el sector recibirá una inyección del orden de los 30.000 millones de pesos.

Hasta el momento más de 48 mil personas compraron alrededor de 16.500 viajes por un total de 630 millones de pesos.

Si bien en Mendoza, las bodegas han mostrado ocupación al 100% en sus restaurantes y coinciden en que pese a la pandemia, los mendocinos salen a almorzar y a disfrutar experiencias enoturísticas; lo cierto es que nadie se anima a pronosticar cómo será la temporada de verano y por eso algunas bodegas como: Tempus Alba, Piatelli, Norton, Alfa Crux, Domaine Bouquet, Solo Contigo, Super UCO, Tierras Altas y Bianchi, decidieron sumarse a este programa de beneficios.

Para Mariana Cerutti, Head of Hospitality de Bodega Andeluna, están apostando al trabajo en conjunto, interdisciplinario y resaltando el concepto del clúster. Las bodegas como prestadores de servicios están trabajando juntas, así mismo junto a los operadores que son un eslabón fundamental de esta cadena como la hotelería y el transporte por mencionar solo algunos de todos los involucrados en esta industria. “La propuesta del pre viaje como programa, más allá de los resultados en volúmenes, en ingresos y en números concretos es una acción que llena de esperanza y dá luz verde a planificar y llenarse de proyectos, este difícil contexto es esencial contar con un espacio donde podamos proyectarnos a futuro de la mano del disfrute”, agregó.

En una entrevista exclusiva con los referentes de Turismo, de las bodegas participantes, le consultamos sobre los motivos para sumarse al programa y las expectativas para la temporada 2021.

-¿Por qué decidieron sumarse al programa previaje?

-Alexa Robinson, jefe de Turismo de Bodega Bianchi: Consideramos que es una manera de acompañar el contexto y favorecer el turismo interno en esta nueva normalidad, que también refleja un nuevo marco económico. Muchos de los argentinos que están pensando en viajar este verano van a querer aprovechar este beneficio del 50% de reembolso sobre la compra anticipada que ofrece este programa, que además podrán “gastar” en los destinos en otros servicios turísticos. Va a ser un requisito indispensable sumarse al programa para aquellos prestadores que quieren ser “elegibles” al momento de seleccionar las actividades que realizaran esos turistas. Tuvimos una experiencia similar con nuestra tienda de e-commerce, la nueva realidad nos encontró preparados para afrontar con éxito la venta a los consumidores por dicho canal.

-Sibila Genolet, de Bodega Tempus Alba: Nos sumamos para contribuir a que el turista tenga una mayor oferta dentro de las opciones y para que el turismo nacional se anime a programar vacaciones con un incentivo económico adicional.

-Matías Michelini de Súper UCO aseguró: Decidimos sumarnos a Previaje porque pensamos que es un excelente incentivo para el sector turístico, que tanto beneficia a los prestadores y al país.

– Mariana Cerutti, Bodega Andeluna: Decidimos sumarnos para acompañar el incentivo en el desarrollo del turismo.

-Daniel Vargas Arizu, a cargo de Turismo de Bodega Tierras Altas: Decidimos sumarnos por qué nos pareció una buena medida para reactivar el sector, que se ve muy afectado por la pandemia.

– Marianela Novello Arranz, responsable del área de Hospitalidad de Domaine Bousquet: Porque nos pareció una excelente acción para incentivar el turismo interno.

– Irene Ouet, Marketing & Communication Manager en Alfa Crux: Para fomentar en turismo en nuestra bodega, buscando atraer clientes tanto para nuestro restaurante como para nuestros vinos.

-Julieta Caprieti de Norton: Desde Bodega Norton nos pareció un incentivo muy atractivo para el turista local. Queremos que todos aquellos que nos visiten tengan la posibilidad de recuperar parte del dinero que gastaron y lo utilicen en otras bodegas y demás lugares turísticos para que descubran todo lo que Mendoza tiene para ofrecerles.

-¿Cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a incremento de turismo?

– AB: Quiero ser optimista y pensar que este programa va a impulsar a los que están indecisos con respecto a qué hacer esta temporada, y que esto puede a empujarlos a realizar esta compra anticipada. Es muy importante la comunicación para esto, no sólo del programa y sus beneficios, sino mostrarnos como un destino comprometido con la seguridad y sanidad que somos. Todos nos hemos capacitado mucho durante estos meses en que estuvimos cerrados, y estamos listos para aplicar los protocolos necesarios que aseguren la salud de quienes nos visitan y de quienes trabajamos en Bodegas Bianchi.

– Cecilia Bianchi de Bodega Piatelli: Esperamos que esta sea una herramienta más para que el Turismo local o nacional nos elija sobre otras opciones e incentive a la gente a realizar actividades de enoturismo.

-SG: Si bien suponemos que no habrá un volumen grande de turismo debido a que las personas aún tienen temor de trasladarse demasiado lejos y la realidad de la economía actual no es un factor favorable para los argentinos, así y todo, creemos que con esta medida existe la posibilidad de aumentar la intención de visitas debido también a que no habrá tanta proyección de viajes al exterior.

-MM: Hay buenas expectativas, el régimen está bien planificado y es fácil de utilizar.

-MC: Sin dudas la incertidumbre es el estado dominante en estos momentos, aun así esperamos y apostamos con mucho optimismo al crecimiento del turismo del vino y la actividad en general.

-DVA: Las expectativas son grandes, creo que la gente se va a volcar a viajar dentro del país y se va a sorprender de los hermosos lugares y personas que hay en Argentina. Siempre y cuando la pandemia lo permita. Las noticias a nivel mundial no ayudan y seguro hay mucha gente con miedo. Igual en Mendoza estamos preparados y tenemos actividades al aire libre, que favorecen a la prevención.

-MA: Debido a la devaluación del peso y al contexto de pandemia global nos parece que el turista argentino va a apostar a vacacionar dentro del país en la próxima temporada y Mendoza está posicionada como uno de los destinos más atractivos del país. Pero sabemos que el proceso de recuperación de la actividad va a ser muy lento.

-IO: La realidad indica que el incremento en el turismo será gradual y las expectativas no son altas, ya que no podemos dejar de pensar que la pandemia puede extenderse o reaparecer tras un periodo de meseta en los contagios.

-Julieta Capreti (Norton) Debido a que, desde el comienzo de la cuarentena decidimos cerrar nuestras puertas para cuidarnos entre todos, esperamos reactivar el turismo con ayuda del programa. Estamos muy contentos y ansiosos por atraer más público mendocino y con la incipiente reapertura de las provincias también público nacional.

– ¿Cómo ha sido la venta en estos primeros 20 días?

–AB: Hemos recibido algunas consultas, pero sería ideal contar con una campaña de comunicación bien masiva, como dije recién, no sólo contando los beneficios del programa, sino que evacuando muchas dudas que creo tenemos todos con respecto a la seguridad de viajar por nuestro país. Clave fue el anuncio de la semana pasada, por parte de la ministra Mariana Juri, que confirmaba que se dejará de exigir el aislamiento obligatorio preventivo a los que ingresen a la provincia. Es importante que quienes quieran visitarnos no tengan duda con respecto a las regulaciones que van a tener a partir de enero. Por otro lado, creo que es clave trabajar en forma cooperativa con operadores turísticos que generarás paquetes de servicios más tentadores para el turista.

-CB: Aún no hemos generado ninguna venta con el programa previaje, solo hemos recibido algunas consultas.

-SG: Por el momento no hemos tenido ningún tipo de consultas.

-MM: En estos 20 primeros días no se ha movido mucho en nuestro caso, sí han habido consultas pero pocas ventas efectivas.

-MC: Hemos recibido varias consultas, entendemos q hay interés y deseos de hacer turismo.

-DVA: Acá hay un punto en contra del programa, no está claro bien como es la venta. No he conseguido dar con alguien que me sepa explicar bien si son solo los operadores turísticos quienes pueden vender a través de previaje. Se ha consultado en varios grupos y hay distintas opiniones. En el caso de Tierras Altas hemos tenido consultas, pocas. Pero también influye que todavía no se han abierto los vuelos en forma regular. Solo para esenciales. En cuanto esté claro el tema vuelos y viajes en todas las provincias, imagino que va a explotar.

-MA: Realmente hemos tenido muy pocas consultas. A todas las personas que consultan para viajar durante el verano les comentamos los beneficios del programa y nadie lo conoce. Si bien estamos haciendo fuerza en Redes Sociales parece haber poca comunicación por parte de las entidades oficiales.

-JC (Norton): Aún no hemos comenzado con la venta de los programas, que confiamos iniciar la semana entrante, pero esperamos que, una vez lanzado el comunicado oficial, este nos ayude a convocar una gran cantidad de visitas.

– ¿En qué servicios o experiencias han decidido incluir la devolución del 50%?

-AB: Todas nuestras experiencias aplican al beneficio de reembolso en el programa, estas son: Visita a la bodega y Degustación, En el viñedo, El viñedo en bicicleta, El viñedo a Caballo, Crea tu propio blend, entre otros.

– SG: Incluimos todos nuestros servicios: Visitas guiadas, degustaciones, experiencias enológicas y gastronomía.

– MM: En nuestro caso, incluimos el 50% de devolución en las visitas con degustación a la bodega y también el restaurante operando actualmente en la bodega ofrece el 50% de devolución en todos los menús.

– MC: Las experiencias estarán centradas en la propuesta sensorial, y todo lo vinculado con la gastronomía.

– DVA: Lo vamos a aplicar en nuestra visita guiada “Experiencia Malbec” y en el restaurante. Esperamos tener buenas repercusiones.

– MA: Todos nuestros servicios están disponibles. Desde degustaciones, visitas a la bodega y almuerzos hasta cabalgatas, clases de cocina y picnics. Tenemos una amplia propuesta para que quienes vos visiten puedan pasar el día en la bodega y aprovechar diferentes actividades.

-Julieta Capreti, de Norton: Los clientes que paguen anticipadamente cualquiera de nuestras experiencias enoturísticas y de gastronomía podrán acceder a la devolución del 50%.

¿Cómo funciona el programa?

Si bien un hay muchas dudas con respecto al programa y pocas ventas en Mendoza, el beneficio consiste en la devolución del 50% en las compras realizadas. Si pensás viajar en enero o febrero de 2021, serán válidos aquellos comprobantes emitidos desde el 21 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2020. Si pensás viajar a partir de marzo, serán válidos aquellos comprobantes emitidos desde el 21 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020.

Para participar, una vez que hayas realizado tus compras, debes ingresar en https://www.previaje.gob.ar/ registrarte, completar tus datos personales, la información sobre tu viaje y cargar tus comprobantes.

Puede acceder al beneficio cualquier persona física a través de su CUIT o CUIL, mayor de 18 años, que cumpla con todos los pasos de verificación de identidad que se requieran y que declare un domicilio en la República Argentina.

El beneficio será entregado a través de la Billetera Electrónica BNA+. Podés utilizarlo directamente desde esa billetera electrónica mediante la descarga de la aplicación BNA+ en tu teléfono celular. En caso de que el beneficio sea mayor a $5.000, también podrás solicitar la emisión de una Tarjeta Precargada con el crédito correspondiente.