Un arduo y minucioso trabajo llevó adelante el equipo que se conformó entre el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública con la participación de la Secretaría de Ambiente y mirada atenta de la Dirección de Patrimonio de la Provincia para realizar las obras de apuntalamiento de los baños termales de Puente del Inca.

Es que la joya arquitectónica, que se emplaza en un sitio natural de donde brotan aguas termales, corría peligro de colapsar, ya que los viejos puntales estaban corroídos por el paso del tiempo y los efectos de los minerales y la humedad del lugar.

“Los viejos puntales tenían unos 15 años de antigüedad y las estructuras podrían colapsar por lo que la intervención era sumamente necesaria”, señaló el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni. El funcionario comentó que “visualmente no hay nada diferente porque el refuerzo se hizo en los baños donde están las surgentes y, allí, el público no puede ingresar hasta tanto concretemos el proyecto de un puente de ingreso a las ruinas que sirva para no caminar sobre la geoforma”.

Obra de intervención patrimonial

La obra de refuerzo estructural de los baños termales comenzó con la limpieza del lugar a fin de extraer la gran capa de lodo acumulado, que se devolvió al lecho del río. Esta tarea permitió además la desobstrucción de los desagües existentes.

Luego, con cepillos de acero, se limpiaron las rejas que ya estaban instaladas. Algunas de ellas fueron reparadas y otras, remplazadas.

En cuanto a los puntales, se colocaron sobre tarimas de hormigón hecho con cemento de alta resistencia a los sulfatos.

Próxima etapa

Jorge Simoni indicó que ya están trabajando en la elaboración de pliegos para el llamado a licitación del proyecto que se materializará en la primera etapa de intervención del predio turístico que se ubica frente al monumento.

“Estamos trabajando en la próxima parte de plan de adecuación del espacio turístico. El proyecto consiste en la realización de una plaza de juegos para niños, un espacio de contemplación, otro ceremonial y otro recreativo, un sendero nuevo de acceso peatonal y el emplazamiento de un centro de interpretación”, detalló el funcionario.

Según las estimaciones, el llamado a licitación se abriría en los próximos meses para que las obras comiencen en 2022.