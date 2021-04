El Centro de Desarrollo Pymes de Ucema organizó el evento titulado “El contexto para decidir” con el que se buscó generar un espacio de análisis y debate para pensar la realidad a la que deberán enfrentarse las pequeñas y medianas empresas este año. Del encuentro participaron la economista Diana Mondino, el analista político Luis Tonelli y representantes sectoriales de CAME, ADIRMA Y MONAPY. ¿Cuáles fueron los puntos clave?

En el primer panel, que estuvo conducido por Pablo Orcinoli, director de Relaciones Institucionales del CDPymes de Ucema, la economista Diana Mondino dijo que “en Argentina, la economía sufre una situación patológica, subordinada al poder político”. A su vez, puntualizó con que “hay una obsesión con el corto plazo, no hay políticas de estado, al tiempo que sí hay una política fiscal onerosa, política monetaria hacia el abismo, y gasto público por las nubes”. Por último, puntualizó que “la única salida son las exportaciones y que no hay provincia que no tenga capacidad exportadora”.

A su turno, el politólogo Luis Tonelli subrayó que “ningún presidente delegado de la historia terminó bien y que vamos a tener en adelante escenas de hipervicepresidencialismo explícito”. En relación al discurso del gobierno dijo que “el relato del gobierno le tira nafta a la grieta: la pregunta sería si esto le es funcional a la oposición”.

Mauricio Rampone, director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Pymes fue el encargado de moderar el segundo panel donde participaron funcionarios de tres grandes cámaras que nuclean empresas pyme. Pedro Cascales, director de relaciones institucionales de CAME, dijo que “el problema nuestro que viene de larga data precisa hacer 3 cambios profundos: laboral, financiero e impositivo”. En ese marco, dijo que “precisamos de un consenso amplio que incluya a la oposición, pero a nosotros, por ejemplo, no nos invitaron al Consejo Económico y Social”. Por último, en relación al aspecto impositivo, dijo que Ingresos Brutos es un impuesto altamente distorsivo ya que está atado al ingreso, no a la utilidad”.

A su turno, Javier Viqueira, prosecretario de ADIMRA, señaló que la Asociación tiene política industrial, y que “la debemos trabajar con los gobiernos de turno”. En ese marco, aseguró que “han logrado algunos temas interesantes como la Ley del Conocimiento, primero una ley del software. Hoy tenemos una ley que permite ingresar a otros sectores como la industria 4.0, la satelital, la nanotecnología”. Al igual que Cascales, compartió que las pymes se financian mal por causas internas y también externas.

Alejandro Bestani, presidente de Monapy (Movimiento Nacional Pyme) aseguró que “es mentira que Argentina no tiene salida, tiene salida y en el corto plazo”. En esa línea destacó que las pymes, que generan el 70% del empleo privado en el país componen el 42% del PBI con un financiamiento total de US$ 6.500 millones. Y se preguntó “¿Dónde estamos en la gestación de las políticas económicas?” En se sentido hizo énfasis en que “estamos presentando un proyecto de ley, donde precisamos el acuerdo de CAME, UIA, entre otros, en vistas de poder generar cerca de 2.000.000 de empleos sin costo fiscal”.

El tercer panel, más enfocado a la gestión de Recursos Humanos en Pymes, fue conducido por Mario Casasco, director ejecutivo del CDPymes. Damián Wachowic, director de Bayton Group, dijo que “antes del Covid, veníamos hablando que la gran mayoría de las actividades que hacen los trabajadores pueden ser automatizadas, de la mano de la digitalización, la reconversión de estructuras productivas”. Tal es así que se hablaba de un desplazamiento de la fuerza laboral de hasta 400 millones de individuos hacia el 2030; en el año 2020, en su segundo quarter, el mundo perdió el 18.2% de las horas trabajadas. Lo que pensábamos que iba a pasar en 2030, sólo pasó en 2 meses. En Latinoamérica, ese 18.2% se convierte en un 32%. “El Covid lo único que hizo fue acelerar un fenómeno global que en verdad ya estaba ocurriendo”, concluyó el directivo.

Fernando Troilo, director del posgrado de Recursos Humanos de Ucema, dijo a su vez que si la salida de las pymes es o bien la exportación o innovación, es tiempo de poner la gestión de Recursos Humanos en la mesa de dirección de las empresas pyme. La pregunta sería “¿Qué capacidades organizacionales y en términos de capacidades de las personas tengo que tener para ser exportable?” Esta pregunta en general no está en la mesa de directorio de las pymes.