El turismo global encara un año lleno de retos, de los cuales, uno concentra buena parte de sus esfuerzos: garantizar la seguridad sanitaria de sus visitantes. Los viajeros, mientras tanto, son contundentes en una nueva demanda que habrá de guiar su búsqueda de experiencias: destinos turísticos seguros en el contexto de la nueva realidad.

Ante ello, los destinos que incorporen en su oferta turística protocolos concretos, efectivos y avalados por organismos nacionales e internacionales especializados, permitirán a los viajeros partir al reencuentro con el mundo en un marco de seguridad sanitaria.

La vasta geografía latinoamericana, desde México hasta Argentina y de las costas del Pacífico a las del Atlántico, se alista para mostrar sus encantos. Por ello, de la mano de un grupo de expertos en la industria turística global, la primera edición del ranking ‘Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica’ presenta una guía de destinos a considerar en el entorno imperante.

El comité editorial encargado de la elaboración del ranking ‘Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica’ consideró, entre otros aspectos, la presencia de los siguientes criterios en los destinos analizados:

certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria

protocolos sanitarios

infraestructura adaptada a la nueva realidad

innovación turística y conectividad. E

El comité de selección incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y a los siguientes especialistas de la industria turístico global: Virtuoso, Booking, Toucan Insights, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac.

