El año pasado, el crítico estadounidense James Suckling fue más que generoso en sus apreciaciones sobre los vinos argentinos. En su reporte 2020 sobre la producción nacional le otorgó la calificación máxima de 100 puntos a nada menos que cinco etiquetas, una de las cuales -el Pinot Noir Chacra Treinta y Dos de Bodega Chacra- quedó en el primer puesto de su podio global.

Al igual que el británico Tim Atkin, el español Luis Gutierrez (colaborador de Robert Parker) o el chileno Patricio Tapia, Suckling visita el país regularmente para catar los ejemplares de las nuevas añadas que salen cada año al mercado internacional y otorga puntajes que las bodegas suelen destacar con un sello en sus botellas y otras comunicaciones de marketing.

Este año, las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus lo forzaron a hacer su degustación a la distancia. Recibió y probó las muestras en Hong Kong, donde reside, y dialogó con los enólogos a través de videollamadas. Junto a su colaborador Zekun Shuai, cató un total de 1.768 vinos de las añadas 2017, 2018, 2019 y 2020. El resultado se acaba de difundir en su reciente reporte 2021, donde sostiene: “Creemos que el país ha alcanzado una nueva cumbre que ilustra una precisión increíble en la elaboración del vino, con cientos de ejemplares de calidad sobresaliente”.

Esta vez no hubo ninguno que haya alcanzado el puntaje perfecto, aunque el nivel sigue siendo muy alto: 100 vinos obtuvieron una calificación de 95 o más, y 8 de ellos alcanzaron 99 puntos. Entre los mejores hay seis tintos -todos Malbec- y un blanco, todos de Mendoza.

Para quienes siguen este tipo de informes año tras año, hay pocas sorpresas. Suckling, como otros críticos, hace foco en el exclusivo segmento de alta gama, donde el conocedor nota que gran parte de los nombres de las etiquetas y de las bodegas se repiten en cada edición. Las variables, entonces, suelen estar determinadas por las características de cada cosecha, donde el clima juega un factor fundamental, así como la habilidad del enólogo para incluir cambios en la forma de vinificar de acuerdo con estas fluctuaciones.

“Aunque no haya ninguno de 100 puntos, los vinos top del país de este año provienen de cinco productores prominentes: Catena Zapata, Viña Cobos, Zuccardi, Susana Balbo y Terrazas de Los Andes”, comenta Suckling en el artículo que acompaña el ranking, titulado More than Malbec: Argentina’s experiential evolution (Más que Malbec: la evolución experiencial de Argentina). “Tienen una cosa en común: consistencia de calidad y su habilidad para proporcionar vinos excelentes en todos los rangos de precio”, agrega.

Los mejores vinos de Argentina 2021

El siguiente es el listado de los vinos que obtuvieron 99 puntos sobre un total de 100 en el informe de Suckling.

En cuanto al modo en que otorga sus calificaciones, Suckling explica: “Doy hasta 15 puntos por el color, 25 al aroma, 25 a la estructura y, finalmente, 35 por la calidad en general”.

La mayor parte de los vinos de esta lista están o estarán próximamente a la venta en vinotecas o directamente en las bodegas, muchas de las cuales tienen canales para compra online. ¿Los precios? A partir de 10.000 pesos y hasta 25.000 según la etiqueta.

99 puntos