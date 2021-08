En las ciudades mas importantes de la Argentina, los departamentos tienen una brecha de precios que llega casi al 100%, según los valores por metro cuadrado.

Un informe de la plataforma de inmuebles ZonaProp comparó los precios en cuatro provincias y concluyó que comprar un departamento de dos ambientes en la capital de Córdoba resulta ser más económico que hacerlo en las ciudades de Buenos Aires, Rosario o Mendoza. La Capital Federal es la plaza con el costo de venta más alto.

¿Cuánto cuesta comprar una propiedad en Córdoba? De acuerdo con el estudio, el valor del metro cuadrado de un departamento en la ciudad de las sierras es de US$ 1.215. Por ejemplo, una unidad de dos ambientes y 50 m2 vale US$ 62.871, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los US$ 90.569.

Según el ranking de precios, la capital de Mendoza es la segunda más accesible para comprar un inmueble de este tipo: el precio medio del metro cuadrado de una propiedad en venta se ubica en US$ 1.227. En esta zona, una unidad media de dos ambientes y 50 m2 cuesta US$ 63.100 y una típica de tres ambientes y 70 m2 se compra por US$ 89.900.

La ciudad portuaria de Rosario, en tanto, se encuentra en el tercer puesto de la clasificación de precios de venta. Actualmente, el costo promedio del metro cuadrado es de US$ 1.632. Allí una propiedad de dos ambientes tiene un valor de US$ 82.244, mientras que una de tres ambientes comprende los US$ 124.697.

Por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que tiene el valor más elevado a la hora de adquirir un departamento: el metro cuadrado tiene un precio promedio de US$ 2.436. Es un 100% más caro que el metro cuadrado cordobés. De esta manera, una unidad de dos ambientes y 50 m2 cuesta US$ 126.885 y una de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor medio de US$ 180.439.

En la Argentina, Puerto Madero donde el metro cuadrado cuesta US$ 5.651, es el barrio con el valor más elevado para comprar una propiedad. Seguido por Cerro Chico (US$ 2.827 el m2) que es la locación con el costo promedio de venta más alto en Córdoba y Puerto Norte (US$ 2.449) en la ciudad de Rosario.

En cuanto a las diferencias en los precios de los alquileres, también mantienen una brecha superior al 110%. Si bien los inmuebles en alquiler siguen aumentando en todo el país, Córdoba lidera el ranking de las locaciones más baratas.

En la ciudad de las sierras, mudarse a un dos ambientes de 50 m2 tiene un costo medio de $ 18.630 por mes. Por su parte, uno de tres ambientes y 70 m2 vale 26.349 pesos mensuales.

Mendoza ocupa el segundo puesto como la capital más económica para alquilar. Allí la renta de una unidad de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor medio de $ 22.001por mes. Mientras que una de tres ambientes y 70 m2 se renta por $27.750 mensuales.

En Rosario, el precio del alquiler de un dos ambientes y 50 m2 asciende a 22.084 pesos por mes. Asimismo, una unidad de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 30.718 pesos mensuales.

Por último, la Capital resulta ser la más cara para alquilar un departamento: una propiedad de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de $ 40.364 por mes. Mientras que una de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 56.156 mensuales. Alquilar en CABA es un 117% más costoso que hacerlo en Córdoba, según detalló el informe.

En el ranking de los barrios con el valor más alto para alquilar de cada ciudad, está liderado por Puerto Madero, con $ 83.235 por mes, seguido por Puerto Norte en Rosario ($ 36.117 por mes) y General Paz en Córdoba ($ 21.773 por mes).

Finalmente, aquellos que representan los alquileres más económicos de cada ciudad son: San Vicente en Córdoba ($ 15.739 por mes), España y Hospitales en Rosario ($ 18.430) y Liniers en la Ciudad de Buenos Aires ($ 31.72 por mes).