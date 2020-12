El vicepresidente de Mendoglass, la empresa más votada en el rubro aluminio en la encuesta de posicionamiento de marca que realizó Econstrucción, dice que las ganas de trabajar es lo que ha llevado a la firma adonde está hoy. Las estrategias de crecimiento y las expectativas para el año próximo.

Cuando Raúl Ianuzzi decidió concretar un pequeño emprendimiento con sus amigos del barrio, no imaginó nunca que lograría formar una de las empresas más reconocidas de Mendoza en lo que aberturas de aluminio y vidrio respecta. De hecho, Mendoglass, obtuvo el primer puesto en la encuesta de posicionamiento de marca que realizó Econstrucción.

“A veces me sorprendo a mí mismo cuando entro al parque industrial de Las Heras o le muestro la empresa a alguien”, reconoce Iaunuzzi al tiempo que agrega que el edificio donde hoy funciona la firma con 55 empleados fijos fue levantado desde cero por ellos mismos. “Cuando uno tiene ganas de hacer, se hacen muchas cosas”, reflexiona al tiempo que reconoce a sus actuales socios, Marcelo Prats (presidente) y Carlos Castagnolo.

– ¿Qué cree que hay que tener para lograr posicionarse en contextos adversos?

– Creo que hay algo de irresponsabilidad, en el sentido de habernos arriesgado bastante en varias de nuestras decisiones, pero también hay ganas de trabajar. Eso, para nosotros, es la única manera de sortear los embates.

– ¿Y cierra la ecuación?

– Si medimos los resultados en dólares o en el valor de los activos, probablemente no; pero hay que sacarse la mente especulativa de la cabeza porque la vida no es solo números. En este sentido, cierra para nuestro micro mundo del recurso humano de la empresa, que es el que verdaderamente la hace y la lleva adelante. Así que sí, creo que nos hemos podido defender y crecer en cantidad de trabajo para poder proteger a nuestros empleados.

El camino de desarrollo de Mendoglass muestra que nunca se quedaron quietos y buscaron ir por más; tal vez movidos por el lema interno de “trabajar las 24 horas”. Por eso, luego del arranque en 1986 con productos de vidrio, trabajaron arduamente para convertirse en distribuidores y lo lograron en 1992. En el 95, comenzar a capacitarse en aberturas de aluminio y –tres años después- estuvieron totalmente equipados para hacer todos los procesos relacionados con el vidrio.

– Después de los primeros meses de pandemia, lograron recuperarse con la venta a futuro, ¿continúa esa tendencia?

– Al ser referente durante muchos años, muchas personas contrataron y pagaron por trabajos que todavía no se hacen como una manera de ahorrar en materiales. No obstante, luego comenzaron a escasear los materiales por mayor demanda y baja en la producción; por lo que hoy no podemos anticipar la compra.

– ¿Y qué estrategias están utilizando?

– Nos ingeniamos para apalancarnos, entre otras cosas, con la compra de un camión con el que distribuimos en el sur en donde también hemos crecido bastante.

– ¿Cómo distribuye la empresa el vidrio y el aluminio?

– El 60% es vidrio y el resto aluminio. Nosotros procesamos y fabricamos nuestro vidrio y, en su momento, vimos que lo que se venía era la carpintería de aluminio por lo que trabajamos mucho para difundirla. Del mismo modo, lo hicimos con el doble vidriado y otras tendencias que no solo buscaron innovar en calidad y terminaciones sino también en seguridad. Por su versatilidad, el aluminio ha crecido cuatro veces desde fines de los ’90.

– ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene?

– Esperamos que continúe esta reactivación con las obras privadas y también algo de obra pública provincial si, finalmente, el Gobierno comienza a realizar inversiones importantes a través de proyectos como Mendoza Activa.