La consultora especializada en el mercado corporativo Newmark Knight Frank cambió su marca a Newmark. Domingo Speranza, CEO de la firma en la Argentina y una de las voces más autorizadas en el segmento de oficinas, analiza el momento actual:

Cómo ves al mercado en general y al segmento de oficinas en este momento, con muchas empresas con sus empleados en modalidad home office?

El home office claramente llegó para quedarse, pero del modo “home office” y no “working from home” como estamos hoy, todos en casa trabajando como podemos. Sin dudas es una modalidad que hasta los principales detractores del sistema hoy lo asumen como una ventaja y opción. No será 100 por ciento del tiempo ni para todos los colaboradores pero si un modo nuevo de trabajar.

En este contexto las oficinas tendrán al principio una ocupación menor y habrá más disponibilidad de metros. Luego, en los meses siguientes, cuando la parte más crítica de la pandemia se haya superado, volverán a las oficinas con ocupación completa seguramente pero con nuevos protocolos y conductas sociales, al menos por un tiempo.

¿Qué está ocurriendo con los precios de alquileres en el segmento?

Los valores aún no han sufrido un impacto relevante en el mercado Clase A de oficinas, pero sin dudas de persistir las restricciones de uso, la baja actividad económica e inestabilidad cambiaria los precios de renta bajarán de a poco conforme aumente la vacancia. Hoy la tasa de desocupación sigue siendo baja pese a estar tantos años de caída de la actividad y el 3° trimestre del año por primera vez en más de 6 años la vacancia superó apenas el 10 por ciento.

Como sucedió en la anterior etapa del cepo cambiario, hay empresas que buscan dolarizarse a través de la adquisición de edificios y oficinas. ¿Creés que esa salida que ya se está viendo puede acentuarse?

Es sin duda el gran negocio de la pandemia con más de U$ 250 millones de transacciones.

Desde el punto de vista del inversor individual que quiere destinar pesos a ladrillos, ¿hay vehículos en los que pueda considerar el ingreso a un proyecto de oficinas o su única alternativa es el mercado residencial?

Comenzaron a desarrollarse vehículos tanto para la compra a través de fondos comunes de inmuebles directo en el pozo, con proyectos clase A que es algo inédito en el mercado, salen a la venta ahora producto de esta situación como alternativa de inversión institucional e individual.