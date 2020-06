Cuatro semanas antes que comenzara la cuarentena había abierto sus puertas Riccitelli Bistró, una propuesta totalmente novedosa en el ámbito bodeguero, que surgió de la asociación entre Matías Riccitelli junto al chef Juan Tomás Ventureyra.

Es que en los amplios jardines junto a la bodega ubicada en el Callejón De la Reta de Las Compuertas, Luján de Cuyo, instalaron dos contenedores marítimos reciclados, con capacidad para 32 comensales, con otros 14 lugares en una galería techada y otro espacio en el que se agregaron algunas mesas en el balcón de la bodega, y alrededor Juan plantó una huerta -uno de sus sellos distintivos- para utilizar lo producido allí en su gastronomía.

La estructura (pelada) la vimos cuando apenas era un proyecto, cuando fuimos a hacerle una nota a Matías en Agosto de 2019, aunque el lugar totalmente reciclado y ambientado, no lo llegamos a conocer, ni tampoco su gastronomía, ya que habían abierto sus puertas el 17 de febrero, y a mediados de marzo estalló la pandemia, y lo tuvieron que cerrar. De todos modos, conocemos el nivel gastronómico de Juan (en sus 5 años que llegó a Mendoza y cocinó en la estructura de Lucas Bustos) y todo eso maridado con los excelentes vinos de Matías, que cuenta con más de 30 etiquetas.

Ahora, cuando muchos gastronómicos comenzaron a abrir sus puertas, Riccitelli Bistró en lugar de hacerlo, pensó una idea diferente:

“La idea es llevar nuestra propuesta gastronómica a domicilio (almuerzo o cena) para grupos entre 4 y 10 personas”, explicó Ventureyra.

En ese sentido, Juan pensó un menú de 3 pasos, maridado con los vinos de Matías, que todos apuntan a la alta gama.

“Nuestro equipo se encarga de las compras, prepara los platos y presta el servicio en la mesa. Ofrecemos también una opción vegetariana.

Está todo pensado para brindar la calidad y la calidez de nuestro Bistró”, apuntó el chef.

La propuesta incluye vajilla y cristalería, mozo, cocinero, y limpieza final.

Sobre la propuesta “Riccitelli Bistró a tu casa”, Matías dijo: “Cuando nos reencontremos, es importante que comencemos atesorar momentos únicos. Riccitelli Bistró te propone disfrutar de una experiencia gastronómica en casa con amigos o familia. Juan Ventureyra y su equipo te preparan un almuerzo o cena único, maridado con nuestros vinos para que puedas disfrutar de la mejor gastronomía en tu espacio y con tus afectos. Riccitelli Bistró se encarga de todo para que pases el mejor de los momentos”.

Se trata de un menú de 3 Tiempos con dos opciones:

Opción 1: Recepción: Albóndigas al hinojo con salsa de tomate; Focaccia de romero, nduja y puré de maíz; Mollejas de corazón con chutney; maridado con The Apple doesn’t fall far from the Tree Torrontés. Entrada: Tempura de vegetales, quinoa cítrica, emulsión de limón; maridado con Hey Rosé!. Principal: Carrillera de ternera, jugo de cocción, puré de calabaza, vegetales de estación o Pasta laminada, cebollas con eneldo, brócoli y pesto de rúcula; maridado con Tinto de La Casa Riccitelli. Postre: Sopa de chocolate especiada con budín de algarroba y nueces; maridado con Vino de Vistalba Bonarda–Finca Juan Ceschin. Valor: $ 2.500 por persona (IVA incluido).

Para la Opción 2, tiene un incremento de $1.000 y es la misma gastronomía, pero varían los vinos: para la Recepción: Hey Rosé!; la Entrada se acompaña con Blanco de La Casa Riccitelli; el Principal con República del Malbec; mientras que el Postre va con el mismo Vino de Vistalba Bonarda–Finca Juan Ceschin.