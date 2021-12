En Cruz de Piedra miembros de la familia Millán recibieron al gobernador Rodolfo Suarez, quien entregó un reconocimiento a Laur por el premio a la mejor olivícola en el ranking de las 100 mejores del mundo.

Durante los festejos, con unos 100 invitados, por la distinción que recibió la olivícola, el mandatario provincial felicitó a los empresarios por posibilitar que Mendoza se encuentre en la mejor posición a escala global y consideró que este reconocimiento “es un aporte más a la marca Mendoza. Si bien nosotros -agregó- trabajamos permanentemente por la marca Mendoza, ustedes son los verdaderos hacedores”.

El Gobernador estuvo acompañado por la flamante ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, junto a los senadores nacionales Mariana Juri y Alfredo Cornejo.

La celebración, que convocó a 150 invitados, fue el escenario para que el gerente general de Olivícola Laur, Gabriel Guardia, indicara: “Nunca nos atrevimos a soñar con llegar al número uno. Este logro, que es un orgullo enorme y una felicidad gigante, es el resultado de años de apostar a la calidad y a la excelencia, con la ayuda de dos factores fundamentales: un gran equipo de trabajo y la visión y el apoyo incondicional de José Millán”.

Mendoza ha perdido el 50% de los olivos

En su discurso, Guardia indicó que la celebración es contradictoria, ya que en 10 años Mendoza ha perdido el 50% de los olivos, recordó que llevan a cabo una campaña para proteger a los olivos centenarios e insistió en que es una tarea a la que todos deberían sumarse.

Por ese motivo, Gabriel Guardia entregó al gobernador un certificado nombrándolo “Protector de los Olivos”, junto con un pequeño olivo y una botella de su aceite ultra premium Gran Laur.

La gran fiesta de Laur continuó con un cóctel a cargo de la reconocida chef Graciela Hisa, y los shows de Virginia Da Cunha y Juanchi Baleirón. También participaron el embajador de marca de Olivícola Laur, el famoso cocinero Christian Petersen.

Además, todos los asistentes se llevaron su certificado personalizado y su pequeño olivo al finalizar el evento.

Sumando puntos para Argentina

AOVE ranking mundial (EVOO World Ranking) es una clasificación sin fines de lucro que fue creada para promocionar mundialmente los aceites de oliva virgen extra más premiados del mundo, con el objetivo de educar a los consumidores. Premia a los aceites de oliva virgen extra que han participado en el mundo en alguno de los concursos realizados durante el año que considera el EVOOWR.

No se incluyen clasificaciones de libros o revistas sino solo competiciones internacionales, en donde las catas son a ciegas y llevadas a cabo por jurados internacionales especializados sin fines de lucro. Todos los años, antes del inicio del calendario de concursos, se publica la lista de los que se tendrán en cuenta para la elaboración del ranking.

Los concursos están clasificados por continente y país, siendo Mario Solinas del COI (Consejo Oleícola Internacional) el más importante. También se clasifican por cantidad de muestras y países participantes. Se premia a los AOVE (EVOO) otorgando el “AOVE del Año-EVOO Of the Year” y solo alcanzan este premio los AVOE-EVOO que superan los 160 puntos.

La metodología de puntuación es sencilla. Cada concurso tiene una puntuación que va de 10 puntos a 1 punto y, según sea la medalla obtenida (Gran Oro, Oro, Plata, Bronce, Mención), otro puntaje. Los primeros lugares equivalentes asignan 8 puntos, los segundos niveles implican 6,50 puntos, los de tercer nivel, 5 puntos, y posteriores descienden 1 punto cada uno. Los premios especiales otorgan un punto adicional y si estos están separados en categorías, bajan 0,25 por nivel: Gold (1), Silver (0,75), Bronze (0,50).

Luego se multiplica la puntuación del concurso por el puntaje del premio. Por ejemplo: Primer puesto en el Concurso Mario Solinas 10,00 * 8,00 = 80,00 puntos. Así se obtiene el resultado final del puntaje obtenido por cada AOVE en cada concurso y estos puntajes se suman con los puntajes obtenidos por el mismo AOVE en los otros concursos. De esta manera se obtiene el puntaje total del año.

Esto permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo, y además las sociedades (empresas), los mejores por variedad o tipo y de qué zona del mundo son. De hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur vienen sumando puntos para Argentina hace una década y de esa forma colaborando para que suba puntos también en el ranking de países.

El ranking se lleva a cabo hace más de 13 años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit (WAWW).