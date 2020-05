Por Leandro Arreagada, Coordinador Ejecutivo de VALOS

La provincia de Mendoza lejos está de quedar ajena a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, sino que quedamos vulnerables ante la envergadura de la situación que nos plantea el COVID-19, lo que pone a prueba la Responsabilidad Social de la comunidad local y mundial, como elemento fundamental para contrarrestar sus efectos.

Desde Asociación Civil VALOS, trabajamos desde hace más de 17 años promoviendo el compromiso de las empresas con la gestión alineada al “Desarrollo Sostenible, basándose en tres elementos principales: lo económico, lo ambiental y lo social, en un marco de ética en Integridad”. Todos ellos, conceptos claves para atravesar el contexto actual, entorno que como mencioné nos pone a prueba e invita a trabajar de manera colaborativa en estas bases.

Un vez declarada la pandemia y luego del anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, vimos que las empresas de diferentes sectores y tamaños intensificaron su disposición a cooperar, ya sea a través de iniciativas propias o sumando alianzas con entidades del Tercer Sector y con el sector público. Esto nos lleva a afirmar que el ODS 17 está más vigente que nunca y que la solución será el resultado de la articulación de los esfuerzos y del trabajo responsable de todos. Estamos viviendo tiempos en donde se precipita y profundiza las inequidades sociales.

Desde la perspectiva de la RSE, también es muy importante tener en cuenta que a nivel mundial se está demostrando mayor resiliencia ante la pandemia en aquellas que incorporan el Desarrollo Sostenible en la gestión del negocio. Ciertamente el compromiso y diálogo con los grupos de interés es diferente, ya que es de esperar por parte de estos últimos, mayor entendimiento ante la crisis.

A continuación, y atendiendo a esta situación, nos parece importante transmitir la posición que tienen algunas de nuestras empresas adheridas, frente al siguiente interrogante: ¿Cuál es el rol que está jugando hoy la Responsabilidad Social de las Empresas?

Empresas Constructoras

Da Fré Obras Civiles

Para el Ing. Fernando Da Fré, emprendedor y presidente de Da Fré Obras Civiles S.A., “las empresas en general son las que están corriendo con los costos de los efectos de la pandemia, sosteniendo al personal tanto económicamente como sanitariamente, además muchas están haciendo campaña de concientización de las medidas preventivas del Covid19. Muchas empresas se han reinventado a fin de poder seguir aportando su rol en la sociedad que es la de generar valor y trabajo. Todas estas medidas que están en el ADN de las empresas, son políticas de RSE.”

Pampa Energía

En el mismo sentido, la referente en RSE de Pampa Energía, Verónica Timpanaro, añade: “En los momentos de crisis es cuando más se pone en valor el apoyo realizado desde las empresas.” Para la empresa, “la responsabilidad no es sólo la creación de energía, sino también el cuidado de los empleados tanto en casa como en los activos, las familias y nuestro entorno. Estamos adaptándonos rápidamente a los cambios, viendo cómo las acciones están siendo coordinadas por las redes que articulan con nuestra empresa, lo cual es muy importante para poder optimizar los recursos.”

EDEMSA

Asimismo, continuando en el sector energético de la provincia, Renato Di Fabio, Gerente de Relaciones Institucionales de EDEMSA, afirma que “el rol de las organizaciones durante esta pandemia ha trascendido largamente la RSE, ya que está en juego la salud pública de la comunidad a nivel global. Es mucho lo que las empresas están haciendo para colaborar con el sector público, pero sin dudas el desafío mayor comenzará el día después de la crisis del Covid-19; fundamentalmente en lo que respecta a la protección del empleo y de los trabajadores, la reactivación de la economía en general y de las organizaciones en particular; la relación con el ambiente y el impacto de las organizaciones en la comunidad. Sin dudas, vendrá una etapa muy rica e interesante para replantear valores, objetivos, sistemas.”

EMESA

No dejando pasar la ocasión desde EMESA, Laura Bernabó agrega: “En la situación inmediata, creo que el rol fundamental de la RS en la mayoría de las empresas, pasa por la protección del empleo y salud de los empleados. A su vez creo que es importante hacer foco en las cadenas de valor y suministros y ver como colaborar con ellos en lo inmediato.”

Grupo Sancor Seguros

En este sentido, desde Grupo Sancor Seguros, Marcela Neme nos dice que “en momentos como el que estamos viviendo creo que los valores que se promueven desde un accionar socialmente responsable juegan un papel fundamental, aunque no debiera ser así porque no importa el contexto externo para que como ciudadanos, empresas u organizaciones gestionemos nuestras actividades o negocios de una manera ética y responsable. Gestionar sustentablemente los negocios permite justamente estar mejor preparados ante una crisis y, en consecuencia, poder contribuir en la mejora de esa situación, con respaldo para continuar con el negocio. De todas formas, los momentos de crisis son los que nos ponen más a prueba y es allí donde con más énfasis tenemos que detenernos y reflexionar. No se trata de ser héroes, sino de ser ciudadanos comprometidos con el bien común. Desde el lugar que cada uno ocupe y hasta con la acción más pequeña.”

FECOVITA

Desde la mirada de la industria vitivinicola, industria que nos es tan propia a los mendocinos y a la que el COVID19 encontró en plena cosecha y elaboración, Carolina Martínez Hansen, Jefe de Relaciones Institucionales de FECOVITA, nos comenta: “El rol de la RSE es el factor clave para que las empresas sean parte de la solución frente a esta crisis sin precedentes en la historia. Cambiaron las reglas de juego y con ello las prioridades. En este sentido debemos conectar más que nunca con el propósito de nuestras empresas. Y es por eso que desde FECOVITA todos nuestros esfuerzos están enfocados en sostener nuestra cadena de valor en las diferentes comunidades en donde trabajamos, desde las fincas donde se producen las uvas, hasta los puntos de ventas donde nuestros consumidores adquieren el vino.”

¿Por qué este enfoque? “Entendemos que la única forma que nos permitirá salir de esta situación de peligro para la salud y crisis económica, será a través de un trabajo colaborativo, ayuda mutua y solidaria entre todos, dejando de lado las diferencias y poniendo a la persona y las familias en el centro, sumado a políticas generadoras de valor agregado y desarrollo local.”

CHANDON

Desde Bodega Chandon, Mercedes Alvarez, “La relación de las empresas con la Comunidad, es indispensable para el desarrollo sostenible, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, ese vínculo se hace más necesario todavía. Si bien los efectos adversos de la pandemia afectan a todos los actores de la sociedad, los sectores más vulnerables los padecen de manera más intensa. Las empresas están llamadas a colaborar con el Estado para minimizar las consecuencias. Así deben estar presentes a través de sus recursos, ya sean económicos, productivos y/o humanos, a fin de generar diferentes alternativas que se traducen en un aporte eficiente para la comunidad.”

MANPOWER

Siguiendo con la pregunta, ¿Qué rol que juega la RSE en los tiempos actuales?, desde Manpower, Alfredo Silvestre agrega que “la crisis por el virus Covid-19 que el mundo está atravesando tiene que ver principalmente con las personas.” A su vez nos cuenta: “Como empresa especializada en Recursos Humanos, nuestra máxima prioridad es garantizar la salud y bienestar de nuestros empleados, asociados, sus familias y comunidades. Y como expertos en el mundo del empleo, debemos, a su vez, brindar información relevante y anticipar tendencias que ayuden a la toma de decisiones de todos los actores sociales públicos y privados.”

MOLINA BLOTTA $ ASOCIADOS

Juan Manuel Molina desde Molina Blotta & Asociados, añade como acción que impulsan “Creemos que lo más importante en estos momentos es preservar a la gente. En primer lugar buscando alternativas para que la mayor cantidad de personas pueda cumplir con el aislamiento obligatorio sin dejar de trabajar. Y la segunda parte tiene que ver con encontrar la forma de que, a pesar de la caída en los recursos, se puedan mantener los mejor posible los ingresos de los colaboradores.”

TRANSPORTES ANDREU

Fabián Andreu, Empresario y uno de los Fundadores de nuestra Organización, concluye: “Creo que hoy más que nunca la RSE está desarrollando un rol fundamental. Quizás no lo estamos viendo hoy pero después de que pase la pandemia la actitud que hayan tomado las empresas frente a esta situación determinará la sustentabilidad de las mismas. Creo que si todas las empresas pudieran tomar las decisiones que hoy estamos tomando bajo los conceptos de RSE seguro que el daño sobre la sociedad sería mucho menor.Seguro que vamos a aprender de esta situación pero no me cabe dudas que aquellos que transitamos desde años el camino de la RSE nos ayudará a tomar mejores decisiones durante esta crisis global sin precedentes.”