El programa “Mendoza Emprende X 100”, lanzado por el Ministerio de Economía de la Provincia, propone destinar 500 mil dólares a proyectos en etapa semilla con alta innovación tecnológica, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales y productivas.

Emilio Aguiló, director de Emprendedores, dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que lo que se busca es “potenciar esos estadios iniciales de los emprendimientos de la provincia”, para pasar a una etapa de aceleración y llegar a consolidarse como empresas tecnológicas locales, que puedan generar valor para Mendoza, que puedan exportar y tener estructuras de equipos capacitados.

“La iniciativa busca que tengamos un semillero de proyectos más grande, darles una herramienta financiera de hasta 5 mil dólares por proyecto, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, y la verdad es que hemos tenido resultados muy positivos, se han superado las expectativas y los objetivos que nos trazamos al lanzarlas”, señaló.

Decidieron hacerlo en dólares y no en pesos porque desde el momento en que los emprendedores presentan el proyecto hasta que reciben el dinero, pueden pasar varios meses.

En este caso, se agiliza el proceso a través de Mendoza Fiduciaria. Esto sirve para evitar caer en una posible devaluación, que son comunes en nuestro país. “Lo pusimos en dólares para mantener el valor de los componentes que se tienen que financiar”, expresó, y aclaró que no se trata de préstamos, sino de Aportes No Reembolsables (ANR), es decir, que los emprendedores no tienen que devolverlos, aunque sí tienen una contraparte que es que el dinero cubra hasta el 80% del proyecto, desde la etapa semilla. “Tenemos más de 100 proyectos aprobados, se presentaron casi 150 proyectos, superando ampliamente el objetivo que nos habíamos trazado”, aseguró.