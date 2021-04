Desde el 21 al 23 de abril se desarrollará, de manera virtual, la tercera edición del Mendoza Testing Day. Más de 25 charlas y más de 33 speakers serán parte de este evento gratuito. Para inscribirse hay que ingresar en el siguiente link Inscripciones

Cuenta con el apoyo institucional de Polo TIC Mendoza y la transmisión se podrá seguir vía streaming por el canal de Youtube Mendoza Testing Day.

Participarán profesionales destacados del software a nivel provincial, nacional e internacional.

El objetivo, es apoyar y vincular con los profesionales de la calidad y control de software promoviendo todas las iniciativas que transmitan las experiencias obtenidas en esta industria que crece día a día.

La primera y segunda edición del MTD se realizó en el edificio de la Universidad Champagnat. La pandemia de coronavirus obligó a los organizadores a reinventarse y en septiembre del 2020 se desarrolló el Mega Testing Week, que contó con más de 60 charlas en vivo y otro número similar de exposiciones grabadas.

Mendoza Testing Day es una propuesta atractiva sobre temas IT.

Programa Mendoza Testing Day

Miercoles 21/04/2021

13:30hs. – Julian Drangosch – Bitcoin como protocolo abierto (Argentina)

15 hs. – Arcadio Abad: Shif Left Testing como en el embarazo (Uruguay)

16 hs. – CDA – Argentina (Tema a confirmar)

17 hs. – Juan Pablo Rios: (tema a confirmar) (Colombia)

18 hs. – Oscar Trejo y Laura Esqueda: Kit de herramientas para un eTestOper (eTestOps – Venezuela – Argentina)

19 hs. – Claudia Badell: Incorporando las pruebas como parte de la Cultura del Equipo (Uruguay)

20hs. – Diego Claure Ortuño: Añadiendo pruebas de carga en CI/CD Pipelines (Jalasoft – Bolivia)

Jueves 22/04/2021

10 hs. – Viviana Laureyro: ¿Es fácil ser tester? (Chile)

11 hs. – Frank Luzon: El camino del Tester Agil (Tsoft – Chile)

12 hs. – Leonardo Espíndola: Pruebas Continuas en las APIs (Api Testing 4 Testers – Argentina)

14 hs. – Carlos Marco y Marcelo Pires : Entrevista «El Testing HOY» (Gestion IT – Argentina)

15 hs. – Abel Quintana: E2E Testing Frameworks: lo bueno, lo malo y lo feo (España)

16 hs. – Rodrigo Montenegro: La Carrera del Testing Continuo (Tsoft – Chile)

17 hs. – Diego Bosín: Challenges on the device testing world (GlobalLogic – Argentina)

18 hs. – Sergio Cusmai: Cómo las nuevas tecnologías impactan en las experiencias de usuario (Argentina)

19 hs. – Danilo Vezzoni: Todo lo que un QA debería saber sobre Seguridad (Underc0de – Argentina)

20 hs. – Juan Torres: El día a día de un QA Automation (Atenea Conocimientos – Argentina)

Viernes 23/04/2021

10 hs. – Aurelio Gandarillas: ¿Se puede llegar a ser un Tester desde cero? (España)

11 hs. – Javier Re: Calidad en DevOps (Crowdar – Argentina)

12 hs. – Andrei Danilov: ¿Cómo medir la calidad? ¡Pues olvídate de las métricas clásicas!(España)

13 hs. – Gustavo Terrera, Marcela Mellado y Ruben Aguirre: ¿Qué se viene en los próximos Testing Days? (Argentina – Chile – Bolivia)

14 hs. – Federico Toledo y Matías Fornara – ¿Cómo mejorar la calidad de tu automatización? (EEUU – Uruguay)

15 hs. – Elisa Galdame: El dato cautivo (FdI UCH – Argentina)

16 hs. – Lisandra Armas: Pruebas de Accesibilidad: Técnicas de filtrado y evaluación con herramientas automáticas (España)

17 hs. –Lorena Miranda y Gabriela Nesterovsky (Tema a Confirmar) (LabsXD – Argentina)

18 hs. – German Renedo: La evolución del profesional de sistemas y el ciclo que se cierra (Tsoft – Argentina)

19 hs. – Mónica Colombo: Intenseando Exploratory Testing (UTN FRM – Argentina)

20 hs. – Fabiola Mero: Los secretos del testing en Scrum (Mexico)