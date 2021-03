Este fin de semana, todas las mujeres de Mendoza y el país se suman a la experiencia de “Vení a Correr”, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes. Esta edición propone una modalidad mixta, presencial y virtual, para que todas las mujeres hagan su carrera y sean parte del movimiento rosa que promueve una vida saludable.

“Vení a Correr” es la carrera de la mujer que nació en Mendoza hace 15 años y este 2021 vuelve al ruedo con la creatividad recargada. La clave es que cada mujer que se suma es libre de elegir su recorrido y distancia de carrera, y si lo realizará corriendo, trotando o caminando.

Viviana Araya, creadora, organizadora y directora general de la actividad deportiva, destacó que se trata de “una carrera para compartir en familia”.

Con respecto a la gran convocatoria, la organizadora se mostró feliz y agradecida por la gente que se ha sumado. “Durante dos días, va a haber conciencia nacional de esta marea rosa que queremos compartir con todos”, expresó.

Explicó que “la carrera es de modo virtual, porque no nos podemos juntar todas el 27 y 28 a correr, no habrá una largada ni una llegada. Cada una podrá elegir el lugar, el horario y la distancia que quiera. El cupo se completó, estamos muy contentas. La verdad que en todo el país tuvo una repercusión importante y se inscribieron mujeres de todas partes y eso está muy bueno”.

Agregó Araya que “la carrera lleva 15 años, es una competencia de iniciativa privada que creemos que es la única que hay en Mendoza que lleva 15 ediciones consecutivas. Estamos muy contentos, la gente está muy entusiasmada. Las participantes tendrán que subir fotos a sus redes sociales para validar que la han realizado y con esa foto retiran su medalla y es para mujeres de todas las edades”.

Señaló también que “los hombres las van a poder acompañar en bicicleta o sacándoles fotos, podrán hacer una caminata familiar. La verdad que la gente se ha prendido mucho a esta modalidad que se nos ocurrió hacer por la pandemia. No quisimos exponer tanta gente, porque si bien son entre 900 y 1.000 inscriptas todos los años, va toda la familia y se convocan en total entre 3.000 y 4.000 personas. Es por ello que preferimos no hacerla este año de manera presencial únicamente por este motivo. No nos olvidamos que estamos en pandemia”.

Desde la organización se dará un plazo de dos días, del 27 al 28 de marzo, para que todas las inscriptas hagan su propio circuito. La condición es que, dentro de ese término de fechas, cada mujer publique una foto de carrera en sus redes sociales o bien la envíe por correo electrónico. De esta forma la participación presencial de cada mujer se validará por medio digitales. Gracias a esta iniciativa, la convocatoria se ha extendido a todo el país y la carrera ya cuenta con mujeres de otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.

La foto de carrera deberá cumplir con los siguientes requisitos obligatorios: en la imagen se deberá ver a la participante con la remera oficial de este año y el dorsal (número) debe estar a la vista. La alegría es siempre un condimento esencial y se premiará la foto más creativa. La foto es el pase para poder retirar la medalla de finisher (solo para Mendoza) que se realizará en 5ta House el viernes 9 de abril de 15 a 18, y el sábado 10 de abril, de 10 a 13. Dirección: Clark 245-247 de Ciudad.

Hasta el 26 de marzo se realizará la entrega de kits para las participantes mendocinas en las instalaciones del Instituto Austral, en Montevideo 718 de Ciudad, 9 a 16. La entrega de kits a las inscriptas de otras provincias se realiza por correo postal.

En colaboración con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, se han trazado algunos recorridos para motivar a las mujeres mendocinas inscriptas a descubrir circuitos nuevos de la provincia y disfrutar la naturaleza de nuestro entorno. Se convoca a todas las mujeres, sin importar su edad ni condición física, a ser parte de la marea de “Vení a Correr 2021”, que en su modalidad mixta de participación permite que cada mujer decida su propio recorrido y la manera de transitarlo, caminando, trotando o corriendo.

El 27 y 28 de marzo las mujeres salen a las calles para vestirlo a todo color. Para más información, ingresar al sitio [email protected]

Recorridos

Los paisajes urbanos y el piedemonte de la Ciudad son ideales para la práctica del running. Las participantes podrán escoger entre cualquiera de estos escenarios para disputar la carrera y recorrerlos en el horario de su conveniencia. A continuación, se detallarán los puntos habilitados para la competición: