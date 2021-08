SIMPLESTATE, LA PLATAFORMA DE INVERSIONES EN REAL ESTATE

– Todos pueden participar invirtiendo pesos y ganando dólares

Buenos Aires, agosto 2021. En una economía tan cambiante como la Argentina las

inversiones a mediano y largo plazo son difíciles de planificar. Para invertir en activos

financieros, como las acciones y los bonos, hay que tener cierto conocimiento; mientras que

hacerlo en los fondos comunes que ofrecen los bancos implica no tener control sobre lo

que se está invirtiendo. Por si esto fuera poco, la fluctuación en la cotización del dólar hace

que sea complicado calcular qué rentabilidad se podría conseguir a partir de esas

inversiones.

En este contexto, Simplestate, la única plataforma digital de inversiones inmobiliarias

creada por dos argentinos, es la opción que permite invertir pesos en un mercado seguro y

dolarizado como el de real estate y ganar dólares sin ser un trader experto. Con una gran

variedad de proyectos inmobiliarios, Simplestate es la única empresa 100% nacional de

inversiones en real estate de la Argentina en la que todos pueden participar. Además, brinda

la posibilidad de retirar el dinero cuando se necesite. Esta novedosa plataforma está basada

en seis pilares:

● En marcha: Todos los emprendimientos inmobiliarios en los que se invierte están

en marcha, no se trata de proyectos a comenzar luego de recolectar el dinero, ni

ideas de las que no se sabe cómo funcionarán al salir al mercado.

● Propios: Los proyectos son 100% propios y están fondeados en su totalidad. A

diferencia del resto de las plataformas, la empresa asume la gestión completa para

asegurar el éxito.

● Rentable: Se obtienen ganancias desde el primer día.

● Accesible: La inversión mínima es de apenas $10.000.

● Simple: La inversión y la evolución de la rentabilidad se monitorea en tiempo real

desde la plataforma.

● Segura: Cada proyecto inmobiliario es seleccionado entre alternativas de mejor

rendimiento y respaldo. Son inmuebles de vanguardia en zonas premium.

● Confiable: Todas las operaciones cuentan con protección legal que aseguran

transparencia, monitoreo de las inversiones 24×7 y la posibilidad de visitar

personalmente los proyectos activos.

Uno de los aspectos en los que más trabajaron Gonzalo Abalsamo y Joaquín Sepulveda

Lemus, socios fundadores de Simplestate, es en la tecnología de la plataforma, totalmente

auto-gestionable, ágil y simple y proporciona información valiosa, como es la proyección y

monitoreo de las ganancias en cada uno de los proyectos en los que se esté invirtiendo,

visualización de los saldos y, además, una cuenta monedero.

El camino para empezar también es muy sencillo. Los interesados deben ingresar en la

página web de Simplestate (https://www.simplestate.com.ar) en donde podrán interiorizarse

de los términos y condiciones, elegir el proyecto en el que quieren invertir, definir el monto

y listo.

Lo que también diferencia a Simplestate es que ofrece tres alternativas de inversión para

rentabilizar los ahorros.

1. Crowdfunding inmobiliario renta final: Son inversiones que se realizan en pesos con

un retorno de inversión a corto y mediano plazo en dólares

2. Crowdfunding renta alquiler: Son inversiones que también se realizan en pesos pero

el retorno es mensual y en dólares.

3. Acuerdo fijo inmobiliario: Son inversiones que se realizan en pesos y el retorno

también es en pesos y al momento de realizar la inversión ya se conoce la tasa

anual que se recibirá.

4. Crowdfunding liquidez garantizada: Son inversiones que se realizan en pesos con

retorno en dólares pero con una tasa asegurada y el beneficio de tener el dinero

disponible cuando se necesite.

“En Simplestate democratizamos el acceso a las inversiones en real estate. Todos los

interesados pueden acceder a este tipo de inversión, generalmente inaccesible por sus

altos valores. Invirtiendo apenas $10.000 en los proyectos de Simplestate, una persona

se convierte en inversor en un mercado seguro, con ganancias de hasta un 10% anual

en dólares”, cuentan Gonzalo Abalsamo y Joaquín Sepulveda Lemus.