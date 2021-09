El presupuesto siempre dependerá de la calidad de los materiales y de la superficie, pero sobre todo de un factor difícil de eludir: la inflación. Lo cierto es que luego de un mes de respiro, setiembre arrancó con un preocupante 3,11% de variación en el costo por m2 de construcción en Mendoza, y se traduce en un rango de entre poco más de $86 mil y $124 mil.

Así, según el relevamiento mensual del Centro de Ingenieros de la provincia, construír una vivienda económica de 61 m2 implica desembolsar $5.256.004. Mientras que si las posibilidades permiten edificar una de 136 m2 con insumos de mejor calidad habrá que pensar desde este mes en un presupuesto de $16.864.952.

Cualquiera sean las dimensiones o nivel del proyecto, con el 3,11% de encarecimiento el último mes la variación interanual alcanzó el 57,49% en pesos, casi 3 veces más de lo que trepó en dólares (19%) en un año. Y así, se ubica al nivel de la inflación medida por el IPC del Indec, que hasta julio marca 54%.

A propósito, un dato para los mendocinos que atesoraron moneda norteamericana y la invierten en ladrillos: según el tipo comprador del Banco Nación los valores son de u$s 855/m2 para la vivienda económica y u$s 1.275/m2 para una de mediana calidad y el doble de superficie. Pero si la referencia es el dólar informal o blue bajan a u$s 469 y u$s 699/m2 respectivamente.

Qué explica el aumento

Una actualización de los salarios según el convenio con la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina), sumado a un repunte en los materiales, son los principales argumentos para justificar al ajuste intermensual del metro cuadrado construído.

Según Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros “se explica con un 4,1% de aumento de mano de obra por una corrección en la paritaria anual y un 2,15% de aumento promedio de los materiales”. En las listas de precios, setiembre comenzó con una suba del 8% para el cemento y un 6,5% de varillas de hierro, insumos dolarizados que se movieron de la mano del tipo de cambio.

Con las nuevas alzas, el costo de la mano de obra interanual ya acumula 42.35%. En tanto, los materiales rozan el 70% respecto al año 2020. Fuente: Sitio Andino