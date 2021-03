Ubicado en un paraje mágico en el corazón de Chacras de Coria, al borde de un cauce de agua donde crece hasta apio silvestre, a pocos metros de la plaza. Suco, es un espacio con filosofía zero waste y cero procesados. En este enclave de Mendoza, donde todo sucede al aire libre; los visitantes pueden relajarse, conectar con la naturaleza, tomar algo rico y sano, hacer una clase de yoga o simplemente realizar las compras diarias de manera responsable y sustentable.

La propuesta desarrollada por Gabriela Fava, cumplió recientemente 2 años.

A simple vista, Suco es un café y almacén; pero es mucho más que eso. Es un emprendimiento 100% sin plásticos. Pensado y llevado a cabo bajo el concepto de economía circular y zero waste, el edificio fue construido con contenedores reciclados y todo lo que se lleva el consumidor es compostable o retornable/reciclable fácilmente y los residuos que se generan en la juguería son totalmente compostados en Suco. Es un referente en verdaderas prácticas cotidianas sustentables, donde la gente consulta, reflexiona y aprende y con ello aprendemos nosotros también.

Suco busca ser un ejemplo, un impulsor y un facilitador del cambio del paradigma actual de consumo donde se compra, se usa y se tira. Tenemos muy en claro que la responsabilidad por los “deshechos” que generan los productos que se lleva un cliente de un local, son del local. Por eso nosotros facilitamos el consumo responsable y sustentable.

Brinda alternativas a las compras de ítems diarios como alimentos, productos de dietética, herboristería, elementos de higiene y de limpieza del hogar. En el café se encuentran jugos naturales de toda índole realizados en el momento con fruta y verdura, café, antojos dulces y salados confeccionados en Suco o seleccionados meticulosamente, veganos y sin ingredientes ultraprocesados, helados veganos naturales.

La naturaleza de esta idea lo hace un lugar ideal para salir de casa a distenderse pero poder mantener distancia dada la situación que se vive actualmente. Algunas de las actividades que suceden en suco en épocas “normales” son encuentros de ajedrez, yoga al aire libre, talleres de cocina consciente y más.

Suco es a su vez una comunidad, contamos con un canal de youtube, encuentros por IGTV de temas de interés con referentes. El objetivo del blog y el canal de youtube es crear un espacio donde haya intercambio de información de interés así es que se invita a la gente a participar y mandar sus notas o videos, siempre respetando su autoría.

De dónde nace Suco

La hacedora de esta iniciativa destacó: “la historia de Suco empieza con el libro 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra. Se lo regalaron a mi hermana cuando tenía 10 u 11 años. Yo tenía 7 u 8. Es hasta ahora uno de los libros que recuerdo haber disfrutado más leer, y con seguridad es el que me cambió la vida. Ya el título me cautivó, a mi corta edad podía salvar la Tierra! No podía esperar a que lo terminara de leer mi hermana y en cuanto lo hizo, lo agarré yo y nunca más lo solté”.

“Ese libro marcó mi propósito en la vida. Haría lo que estuviera a mi alcance para salvar la Tierra. Así es como estudié ingeniería, hice mis materias optativas en una facultad de ambiente en el exterior, trabajé para una empresa de energías renovables y viendo que en el día a día era “difícil” ser sustentable, decidí crear Suco”, finalizó.