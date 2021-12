Frente al proceso de demanda de mano de obra capacitada por el sector turístico y a pocos días de iniciada la temporada de verano en Mendoza, 600 personas culminaron sus capacitaciones en oficios relacionados con la hotelería y la gastronomía.

En la entrega de certificados, que se realizó en el espacio verde del Centro de Congresos y Exposiciones, estuvieron presentes el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; la titular de la Dirección de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, y representantes de la institución educativa Islas Malvinas.

“El objetivo de la capacitación fue mejorar la empleabilidad de las personas de 18 años o más que se encuentran desocupadas o buscan reconvertir su perfil laboral. Esta inversión permite tener recursos humanos profesionalizados en el sector turístico y busca formalizar la inserción laboral a través de los programas Enlace y Enlazados”, explicó Emilce Vega Espinoza.

Por su parte, Gabriela Urtubia, una de las personas que recibió los certificados que avalan su capacitación, comentó: “Soy profesora de informática y si bien no estoy relacionada al sector turístico, me sigo capacitando para generar nuevas herramientas que me permitan otros rumbos laborales. Esta iniciativa me pareció excelente, pude capacitarme en barista, atención al cliente e inglés turístico. Estoy muy agradecida con el Gobierno de Mendoza y ojalá que estas herramientas se sigan ofreciendo para todos los que buscamos crecer”.

Los cursos de inglés turístico, front office, housekeeping, barista, sommelier, bartender y atención al cliente se dictaron durante 10 semanas de modo intensivo, en articulación con la institución Islas Malvinas. Se financiaron a través de fondos provinciales con una inversión que ascendió a $2.600.000 destinados al pago de las horas cátedra docentes y materiales de cada espacio formativo.