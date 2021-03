El Ministerio de Economía y Energía publicó el pliego de bases y condiciones para participar en el concurso Mendoza Emprende × 100. La convocatoria se realiza mediante las incubadoras municipales y se destinarán subsidios de hasta US$5.000 por iniciativa. Los pliegos pueden descargarse en https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendozaemprendex100/.

“Como anticipamos en la presentación ante las incubadoras, Mendoza Emprende × 100 ya tiene sus condiciones disponibles en la web para que puedan ser consultadas por los interesados”, explicó Emilio Aguiló, director de Emprendedores.

El funcionario añadió detalles del programa: “El nombre viene por el financiamiento de 100 nuevos emprendimientos que luego podrán pasar a una etapa de aceleración y seguir su camino para convertirse en grandes pymes. El programa tiene por objetivo apoyar y fomentar el desarrollo tecnológico de Mendoza, financiando proyectos en etapa semilla, por eso los emprendedores deberán presentar sus propuestas mediante las incubadoras municipales”.

Por su parte, el ministro Vaquié añadió que “se van a destinar US$ 500.000 mediante Aportes No Reembolsables (ANR) con fondos provenientes del paquete tecnológico que presentamos hace algunos meses en la Legislatura provincial. En este caso, a través del BID, como parte de Mendoza Tecnológica. Cada emprendedor podrá acceder a un subsidio que cubra hasta el 80% de su proyecto desde la etapa semilla y con un tope de US$ 5.000 por iniciativa. Con esto queremos seguir fomentando la creación de empleo privado y el espíritu emprendedor que nos caracteriza como mendocinos”.

Se financiarán proyectos con alta innovación tecnológica en el producto, proceso de producción, forma de comercialización, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios.

Requisitos

Los postulantes (personas físicas o jurídicas) podrán acceder a una asistencia financiera en pesos argentinos equivalente a USD 5.000. No puede superar el 80% del total de los componentes financiables, con un máximo de ejecución de 3 meses. El aporte de la contraparte será igual o mayor al 20%.

El monto se puede utilizar para la compra de materiales, materia prima e insumos, equipamiento nuevo, maquinarias nuevas, adquisición y desarrollo de tecnología informática (hardware y software). En lo referente al desembolso, el pago se efectiviza por transferencia directa a los proveedores o por reembolso de fondos previa auditoría. El pliego de bases y condiciones puede descargarse en https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendozaemprendex100/.