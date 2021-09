The Vines Resort & Spa ha sido reconocido como el Resort N° 1 en Argentina y el N° 9 en Sudamérica por Travel + Leisure en los World´s Best Awards 2021!

A través de un comunicado, la empresa destaca que “el premio refleja el profundo compromiso con nuestros altos niveles de hospitalidad de lujo y la búsqueda constante de experiencias genuinas y únicas para nuestros huéspedes mientras compartimos nuestra pasión por el vino, la naturaleza y la aventura.

Estamos increíblemente agradecidos con todos nuestros visitantes por su voto y apoyo, especialmente durante este tiempo sin precedentes.

En The Vines Resort & Spa nuestro principal propósito es sumergir a nuestros huéspedes en la cultura del vino argentino y su riqueza experiencial, es que se asombren de la belleza de nuestra naturaleza en las 600 hectáreas de viñedos privados cultivados con la pasión y experiencia del equipo de The Vines of Mendoza, y es innovar constantemente para la transcendencia de la experiencia, es decir, que recuerden por siempre su paso por nuestra casa”.

Sobre World´s Best Awards de Travel + Leisure

Travel + Leisure es un medio de comunicación mundial especializado en turismo de lujo con base en la ciudad de New York. Posee una audiencia mayor a 4.8 millones, quienes han sido los responsables de la elección de lo ganadores de los World´s Best Awards mediante su voto.