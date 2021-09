“Durante la pandemia me contactó un grupo español –Mial Franquicias- buscando formatos de negocios en Latinoamérica que no existieran en Europa. Pero, además, con mucho marketing detrás: comunicación, estrategia, fidelización y base de datos. Hace dos semanas realizamos con ellos una convocatoria para abrir locales en España y ya tenemos 13 interesados en franquiciar la marca”, explicó Carolina Pessotti, fundadora de una de las peluquerías más famosas.

“Con este nuevo negocio estamos apuntando a Madrid y sus alrededores, que son barrios familiares y al mismo tiempo con poder adquisitivo, que trabajan en capital, pero desarrollan su vida familiar a las afueras” aseguró Pessotti y agregó “tenemos muchas negociaciones abiertas en este momento, las dos más firmes son dos emprendedores argentinos radicados en España”.

El valor de la franquicia en Europa es 38.500 euros, que “es un valor medio para ese mercado” aclara la fundadora. “Estamos buscando ubicaciones, a los shoppings les ha gustado mucho el concepto, y una vez concretada la primera venta, encararemos con nuestros socios la selección del personal y la capacitación”.

El objetivo son 10 franquicias rápidamente en el país ibérico “porque hay mucho potencial, mucho interés y porque el mercado da. Esperamos, que una vez afianzados en España, podamos abrir una puerta de entrada a Italia y Francia”.

Una marca con éxito nacional

Tijeritas ya alcanzó los 20 locales en todo el país – Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y Mendoza -con un concepto diferente. “Cuando nació mi hijo, hace 20 años, me di cuenta que no había en Mendoza peluquerías para chicos, y que podía ser un buen servicio y al mismo tiempo un buen negocio” dijo Pessotti, quien aclaró que desde comienzo buscó innovar con una marca franquiciable “yo no quería poner una peluquería, quería armar un negocio replicable para emprendedores”.

Es importante destacar que no hay en la Argentina, ni en muchos lugares del mundo un formato de negocio similar, por eso es que se proyecta crecer en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Carolina Pessotti, es Licenciada en Marketing, y le dedica gran parte de su tiempo a su marca. El estudio permantente la llevó hace 4 años atrás, a cambiar el concepto inicial de Tijeritas de cara al futuro. “Cuando la creamos hace 20 años pensamos en un concepto divertido, en donde el chico viniera a jugar mientras se cortaba el pelo o esperaba su turno; hoy creemos todo lo contario, el cliente pequeño se tiene que tranquilizar. Pero, además, lo repensamos bajo un concepto unisex, nuestros locales ahora son amarillos, no hay ni celeste ni rosa, todos los chicos son iguales, en su condición de salud, física, sexual, el lugar está preparado para los chicos de hoy”.

Pessotti aclaró que siempre intenta estar un paso adelante con su marca, para que el modelo de negocio se actualice y no decaiga la curva de ganancias. “Hicimos una encuesta muy grande a nivel país, nos dimos cuenta que lavarles la cabeza no era un servicio agradable para los pequeños, y lo único que nos pidieron los chicos es WIFI, porque el chico prefiere usar su dispositivo y que le brindemos la conexión”.

También ofrecemos productos de peluquería con licencias para estética infantil: Kitty, Avengers, Hombre Araña, etc; accesorios para el pelo, golosinas por kilo y estamos implementando regalería.

“Tenemos registrada la marca en toda América Latina, y estamos trabajando con Suraci -una consultora mendocina especializada en franquicias- la idea es crecer en todos los mercados que puedan estar interesados en nuestro modelo de negocio y acompañar a los emprendedores franquiciantes para dejar su local funcionando. Cuando alguien compra nuestra franquicia, le buscamos el local, lo armamos, seleccionamos a los empleados, y los capacitamos. El local se entrega llave en mano”.

Tijeritas es un espacio destinado al cuidado de la estética infantil y a lookear bebés, niños y pre-adolescentes de la forma más divertida. La marca se posiciona con una fuerte estrategia de marketing, que va cambiando e innovando en el paso del tiempo, no sólo en el diseño de sus locales, sino también en las promociones, alianzas, desarrollo de productos, redes, etc.