Periodista de empresas y negocios. Director de Diario Digital de Negocios ecocuyo.com































Por: Silvana Valeria Cattafi

Contadora Pública Nacional

Dpto. Impuestos (TGA Auditores y Consultores)

A partir del 01 de marzo entró en vigencia el Régimen de Registración de contratos de locación de Inmuebles, previsto en la ley conocida como “Nueva Ley de Alquileres” (Ley 27.551).

¿En qué consiste el Régimen?

Establece la obligatoriedad de informar al fisco nacional, a través de su sitio web, todos los datos relativos a los contratos de locación o arrendamiento de inmuebles.

¿Qué contratos están alcanzados?

•Locaciones de bienes inmuebles urbanos

•Arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales

•Locaciones temporarias de inmuebles -urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares

•Locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc; no se incluyen en este punto los alquileres de espacios de “góndolas”.

En todos los casos, se incluyen los contratos celebrados electrónicamente mediante plataformas digitales y/o aplicaciones móviles.

¿Quiénes son los sujetos obligados a informar?

El sujeto obligado es el locador o arrendador. Cabe destacar que se contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) cumplan con la obligación en representación de sus clientes. A su vez, se admite que el locatario o arrendatario informe voluntariamente el contrato.

En el caso de un condominio, la registración por parte de cualquiera de los condóminos libera al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

En ningún caso, frente a incumplimientos, resultarán oponibles ante la AFIP términos del mandato y representación otorgados a los intermediarios, como eximentes de la responsabilidad que le cabe a los locadores.

¿Qué sujetos se encuentran excluidos?

Los locadores quedarán eximidos de la obligación de registración cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente: el Estado nacional, provincial o municipal, el Gobierno de CABA, sus respectivas reparticiones, entes centralizados o descentralizados; excepto las sociedades de economía mixta regidas por el Decreto-Ley Nº 15.349/46, las Empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades anónimas con simple participación estatal, las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales, los bancos y demás entidades financieras nacionales y todo otro organismo nacional, provincial o municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.

¿Qué información se debe proporcionar?

Se deberán informar datos vinculados al locador, al inmueble y al resto de los intervinientes. Además se deberá adjuntar el contrato celebrado.

Los locatarios podrán consultar los contratos en los cuales hayan sido informados y aceptar la información suministrada por el locador o hacer las observaciones pertinentes.

¿Cuándo debe informarse una operación?

El plazo para informar un contrato celebrado, como las modificaciones a uno existente, será de 15 días corridos posteriores al acto. Las renovaciones de contratos deberán registrarse también, pudiendo visualizar los datos correspondientes al contrato finalizado, y así editar aquellos que hayan sufrido variación.

La normativa establece un plazo especial para informar aquellos contratos celebrados a partir del 01 de julio de 2020 y que continúan vigentes, como aquellos que se celebren durante marzo 2021, hasta el día 15 de abril de 2021 inclusive.

¿Cuál es el objetivo de la norma?

El establecimiento de este régimen busca obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en las distintas operaciones. A tal fin, debemos recordar las principales obligaciones que se desprenden de este tipo de contratos:

IVA: se encuentra exento el alquiler, cualquiera sea el importe, de inmuebles con destino casa habitación del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyo locatario sea el Estado. El resto de las locaciones se encuentran gravadas a la alícuota general del 21%, con un límite exento de $1.500 por mes y por locatario, siempre que no se trate de inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares, ni locaciones temporarias y por hora en hoteles, posadas, pensiones, campamentos, apart hotel, etc.

AUTÓNOMOS: el locador no se encuentra obligado a aportar al régimen de trabajadores autónomos, por tratarse de una renta pasiva.

MONOTRIBUTO: el locador puede ser monotributista siempre que no supere el máximo de 3 unidades de explotación ni el parámetro de ingresos anuales fijado en este régimen. En caso de adherir exclusivamente como locador se encuentra exento de ingresar las cotizaciones previsionales fijas.

GANANCIAS: Toda locación de inmuebles que supere el mínimo no imponible implica la obligación de inscribirse en el impuesto a las Ganancias.

SISA: El cumplimiento de este régimen de registración no exime del deber de declarar los contratos pertinentes a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

INGRESOS BRUTOS (MENDOZA): Se encuentran exentos los ingresos provenientes del alquiler de inmuebles destinados a vivienda, cuando no superen en conjunto $37.000 mensuales y el número de unidades arrendadas no supere de dos.

IMPUESTO DE SELLOS (MENDOZA): con destino exclusivo a casa habitación del locatario, se encuentran exentos hasta $154.800 anuales; mientras que para los que tengan destino a comercio el importe exento es de $619.200 anuales.- Último balance del ejercicio exigible.