El ingeniero agrónomo Roberto de la Mota, uno de los más reconocidos winemakers de nuestro país, socio y director técnico de la bodega mendocina Mendel Wines, ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, lanzó su nuevo vino ícono al mercado bajo la Denominación de Origen Controlada (DOC) Luján de Cuyo: Finca de los Andes Malbec 2019, a un valor retail de $12.500 para el mercado interno.

Este Malbec apunta a revalorizar y jerarquizar la primera DOC (denominación de origen controlada) de América, sumando un nuevo integrante a su familia de vinos comercializados en la Argentina y en más de 30 países del mundo.

La bodega elabora hoy su primer Malbec bajo esta prestigiosa apelación que llega desde Perdriel, de un viñedo centenario, cuyas características únicas e inigualables son reconocibles en esta etiqueta y en el resto de los vinos de esta tradicional región.

En un encuentro realizado en la bodega de la calle Terrada EcoVinos/Ecocuyo dialogó con Roberto de la Mota.

-¿Describime el Malbec de Mendel de Finca los Andes?

-Hoy hemos presentado el Malbec de Mendel de Finca los Andes Denominación de Origen (DOC) Luján de Cuyo. Para mí es un gran placer y un honor muy grande poder presentar un vino de Mendel Denominación de Origen Luján de Cuyo porque yo veo reflejado en este vino no solamente la pasión que hemos puesto nosotros desde Mendel y la representación de un viñedo que es parte del patrimonio de Mendoza y de Argentina, un viñedo plantado en 1928, sino además de eso yo veo un poco la imagen de mi padre. Mi padre trabajó tanto por el Malbec de Mendoza, y tanto por la Denominación de Origen de Luján de Cuyo, así que por eso para mí es un vino muy importante.

-¿Precio retail en el mercado interno?

-$12.500 por botella.

-¿Habláme de esta Denominación de Origen de Luján y que Mendel está insertada ahí?

-En realidad te voy a ser franco: Mendel no existía cuando hicimos la Denominación de Origen, pero como yo y mi padre trabajamos tanto en la Denominación de Origen, formamos parte de los iniciadores y fue muy interesante cuando empezamos a trabajar con esta ésta revitalización de la DOC junto con tantos colegas que trabajamos en aquella época y que pusimos ahora todo el esfuerzo para revitalizarla, me pasaron una foto donde estoy con Alberto Arizu al inicio del año 1989 revisando viñedos, así que me hizo recordar muchas cosas muy lindas.

-¿Podemos sintéticamente describir cuál es la diferencia entre una DOC y una IG (Indicación Geográfica)?

-Sí: la Indicación Geográfica o IG lo que hace es asegurarle al consumidor que las uvas con las cuales ha sido elaborado un vino provienen de un lugar determinado, es decir que si tienen una IG que dice Altamira todas las uvas con las cuales ha sido elaborado ese vino vienen de Altamira. Pero en el caso de la Denominación de Origen, además de asegurar el origen de las uvas están asegurados que cumple con un reglamento determinado. En este caso de Luján de Cuyo el viñedo tiene que tener una edad mayor a los 10 años, tienen que tener una densidad de plantación que supera las 5000 plantas por hectárea, tiene que tener un sistema de conducción y un sistema de poda determinado que es el Guyot simple o doble, tiene que tener un rendimiento que no supere los 10 mil kilos por hectárea, las uvas tienen que ser cosechadas con un mínimo de 13,5 (grados) de alcohol potencial.

–¿Se ajusta más a un vino determinadamente premium?

-Claro, porque además uno está asegurando que el vino tiene que responder a ciertas características aromáticas y gustativas que representen este cepaje en Luján de Cuyo.

-¿Es una revalorización de Luján de Cuyo? ¿Porque los últimos años se habla mucho del Valle de Uco, y quizás se está dejando de lado esta Primera Zona?

-¡Totalmente! Es eso. En realidad uno de los objetivos primordiales de la Denominación de Origen y del empuje que le queremos dar es preservar estos viñedos que forman parte de un patrimonio que es único y que no podemos perder, o seguir perdiendo frente al crecimiento urbano (se pierden viñedos por la creación de barrios cerrados), algo a veces ordenado y otras desordenado, que ha ido en detrimento de aquél viñedo que no se puede recuperar, entonces justamente lo que queremos es darle valor a esas viñas, a las uvas de esas viñas, y a los vinos elaborados con esas uvas.

-¿Además que tan cerca de la bodega en la salida del acceso sur a Luján de Cuyo se encuentre una obra de arte que es una hoja de parra que dice “Luján de Cuyo-Tierra del Malbec” es todo un símbolo?

-Es sabido que en nuestro país los vinos más tradicionales y característicos de Malbec, por su calidad y antigüedad, provienen de lo que tradicionalmente se llamó “Primera Zona”, correspondientes a los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo. De ellos, aquellos con origen en Luján de Cuyo son los que más se destacaron, principalmente por estar ubicados en zonas algo más altas y frescas que los de Maipú. Por este motivo, a fines de los años ´80, un grupo de técnicos y productores de 12 bodegas de la zona, comenzamos a trabajar en un exhaustivo y exigente reglamento que permitiera crear la primera Denominación de Origen de vinos de América. Este ambicioso cometido se concretó en 1991 cuando la O.I.V. (Organización Internacional de la Vid y el Vino), reconoció a Luján de Cuyo como la primera Denominación de Origen de vinos del continente.

-¿Viñedos de cuantos años? ¿Malbec de cuantos años hay en esta zona?

-Hay viñedos de aquí que tienen por lo menos 80 años; 85 años. Eso en el mundo no es nada normal, es muy difícil conseguir. Y además que producen uvas de muy buena calidad enológica, que son invalorables. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de preservar.

-Cuando vos diseñas un vino pensás en algo bien determinado en el tiempo. ¿Cuál fue tu objetivo cuando pensaste en este vino?

-Mira, te voy a ser muy sincero: quise hacer un vino que puedan disfrutar mis nietos, como mis hijos disfrutan los vinos que hizo mi papá.

Finca Los Andes, origen de Mendel Malbec DOC Luján de Cuyo: Ubicado en Perdriel, este viñedo plantado en el año 1929 se encuentra en la margen derecha del Río Mendoza, en la zona más alta del cono de deyección de este río, a unos 1.050 msnm. Su suelo es limo-arcilloso en superficie, pero muy poco profundo (de 0,5 a 1 metro de profundidad) y está apoyado sobre canto rodado debido a la proximidad con el río. Allí se encuentran dos parcelas, que por sus características de suelo y altitud, tienen un microclima más fresco entregando vinos de carácter floral (como violetas), notas que recuerdan a frutos rojos, de muy buen cuerpo y estructura en boca y con una trama tánica bien vibrante.

Este viñedo está plantado tal como se hacía a fines del siglo XIX y principios del XX, es decir, con hileras separadas a 1,8 metros entre sí y plantas cada 1 metro en la línea, lo que da una densidad de plantación de 5.555 plantas por hectárea. En aquella época, no se utilizaban portainjertos resistentes a filoxera, por lo que están plantados a pie franco y con una poda Guyot simple o doble de acuerdo con el vigor de las plantas.

La vendimia se realiza luego de un minucioso seguimiento de la madurez que permite decidir el momento oportuno de cosecha. Se busca una expresión aromática de mucha fruta fresca, buena acidez en boca y taninos suaves pero maduros. El transporte a la bodega se hace en cajas de 18 Kg y la uva, luego de descobajada, se coloca en pequeñas vasijas de 50 Hl para la vinificación. La maceración se hace en forma suave, con pisonéos manuales y se prolonga de 3 a 4 semanas. El descube se decide por degustación y, posteriormente, los vinos van a crianza en barricas nuevas de roble francés de 600 litros por un período de 12 a 18 meses.