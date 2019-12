Corte de Cabernet Sauvignon y Malbec, el Nicolás Catena Zapata es uno de los vinos ícono de la bodega Catena Zapata – no por nada lleva el nombre de Nicolás, tercera generación de la familia al frente de la bodega, hoy conducida por Laura Catena-.

Por estos días, este vino acaba de ser protagonista de dos situaciones que destacan la calidad del vino argentino, y en particular la de esta etiqueta, a los ojos de dos de los mercados más importantes del mundo del vino: China y Estados Unidos.

En el la feria de vinos Decanter Shanghai Fine Wine Encounter 2019 realizada en China, el Nicolás Catena Zapata 2000 fue uno de los vinos de lujo elegidos para ser exhibido en el Wine Room Legends (Salón de Leyendas del Vino), compartiendo ese espacio con vinos destacados como el Château Pichon Baron 2005 (Burdeos, Francia), el Gaja Barbaresco 2016 (Barbaresco, Italia) o el Taylor’s Vintage Port 1994 (Porto, Portugal). Allí fue presentado por Laura Catena.

Esa misma añada del Nicolás Catena Zapata, la 2000, se encuentra actualmente a la venta en el Chelsea Wine Vault, el sofisticado wine store del Chelsea Market de Nueva York a 800 dólares, a un precio inusualmente alto para un vino argentino. “Hace 20 años, un famoso sommelier francés de Nueva York me llevo a una tienda de vinos y me dijo “si vos querés existir entre los vinos coleccionables, tu vinos tienen que estar en esta tienda”. Esa tienda era el Wine Vault del Chelsea Market -recuerda Laura Catena-. Veinte años después recibo un mail de un amigo contándome que no sabía que había vinos argentinos tan caros y me manda el listado donde aparece una botella de Nicolás Catena Zapata 2000 con el precio de 800 dólares”.

“Me es difícil explicar la sensación que me da esto como argentina -agrega-. Lo único que se me ocurre es compararlo con la emoción que tiene mi hijo Dante, cuando su equipo sale campeón o la que tenemos todos los argentinos, cuando la Selección gana un mundial de fútbol”.

Clásico blend argentino

Nicolás Catena Zapata es un corte basado en una de las fórmulas clásicas de los blends argentinos: la estructura del Cabernet Sauvignon y la fruta del Malbec; es un vino que cuenta con 18 meses de crianza en barrica y otros 18 meses en estiba antes de salir a la venta. Ya su primera cosecha, la 1997, marcó un hito en la calidad de los vinos sudamericanos al obtener el primer y segundo puesto en catas a ciegas realizadas contra grandes vinos del mundo. Su más reciente añada, la 2016, obtuvo 96 puntos de la publicación especializada Robert Parker´s Wine Advocate. Fuente: La Nación