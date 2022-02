Las cifras registradas en general hasta el mes de noviembre apuntan a cerrar el año 2021 con un muy buen registro de exportaciones. Aún falta un mes para contabilizar y ya que han alcanzado 19% con casi US$ 1.497 millones, superando el registro de todo el 2020 que fue de US$ 1.348 millones.

Es importante destacar, además, que las cifras 2021 superan las totales del año 2019 que significaron US$ 1.454 millones. El buen desempeño en los 11 primeros meses, expresado en valores de facturación FOB (Free On Board: libre a bordo, puerto de carga convenido) es acompañado también en el volumen exportado de 1.073 millones de kilos, con un crecimiento del 4% respecto del mismo periodo en 2020.

El gran empuje, fue la recuperación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), con más del 75% de aumento en peso neto y FOB. El sector exportó US$ 216,5 millones y 225 millones de kilos.

Los principales destinos en valores FOB fueron Chile con US$ 67,2 millones; Brasil US$ 61,2 millones; EE.UU. con US$ 9,9 millones; México con US$ 4,85 millones y España US$ 3,30 millones. En total los destinos fueron 29, incluyendo: Europa, Asia, Países Árabes, Australia, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia y Corea, entre otros.

Dentro de las MOI, es importante destacar que las manufacturas de piedra y amianto han tenido un crecimiento del 50%, exportando US$ 10 millones hasta noviembre de 2021, y cuyo destino principal ha sido la industria de la construcción para Chile.

Las materias plásticas y sus manufacturas han tenido un incremento de 137% con un total vendido de US$ 94 millones. Se destaca fundamentalmente la incorporación de EE.UU. como mercado en la exportación de las piletas de natación.

La exportación de papel, cartón y sus manufacturas creció 138% vendiendo US$ 6 millones principalmente a Chile y Perú. La industria química creció 251% con casi US$ 39 millones vendidos a Chile. Arrabio, fundición, hierro o acero tuvo un crecimiento de 72% con US$ 26,8 millones, vendiendo grandes piezas metalúrgicas sobre todo a EEUU, Chile y España.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) tuvieron un incremento en dólares del 14% con US$ 1.013 millones FOB vendidos, pero al mismo tiempo, una caída en volúmenes del 6%.

El menor volumen exportado en vinos a granel tuvo influencia en esta caída, ya que expone a noviembre del 2021 una disminución de 61 millones de litros respecto del 2020, es decir, un 40% menos.

De todos modos, el desempeño para la industria ha sido elevado, ya que se proyecta que para diciembre alcance los 100 millones de litros, volumen que se va consolidando como un piso importante, considerando que, hasta 2017, previo a la conformación de la Cámara Argentina de Vino a Granel, el promedio exportado era de 30 millones de litros anuales.

Dentro de las MOA, juega un papel fundamental el crecimiento de las hortalizas procesadas ya que alcanzó un 68% en volumen 72% en facturación, en tal sentido, las papas congeladas se estimulan este incremento.

Un especial desempeño tuvo el vermut con un 50% de aumento en 2021, exportando US$ 8,5 millones contra US$ 600 mil en 2020.

Los productos primarios

En términos globales los productos primarios han tenido un buen desempeño, aunque menor, con una caída de 2% en volumen, sobre todo por la caída de la exportación de tomate en fresco.

En este sentido, el ajo, tuvo un crecimiento de 12%. También en la fruta de carozo, fundamentalmente impulsada por el durazno, con una suba del 48%. En el resto de los PP el crecimiento mayor lo registran los productos de la minería no metalífera, tales como la bentonita, cuyo principal mercado es Chile.

Las nueces registraron un 12% de crecimiento en peso neto con 3,7 millones de kilos, lo que equivale en dólares FOB a US$ 7,2 millones.