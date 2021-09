Acercando la propuesta de bienestar a un espacio verde en la Ciudad, Yoga por los Caminos del Vino llega a los jardines de Golf Club Andino, en una apuesta inédita junto a Bosco restaurante.

Con posturas físicas, ejercicios de control de la respiración, mudras (gestos místicos con las manos) y mantras (frases que buscan generar impacto espiritual, psicológico, concentración y enfoque), la práctica promete renovar la energía, elevar el espíritu, fortalecer los músculos, flexibilizar articulaciones y calmar la mente, en el marco de la gran belleza que propone el paisaje del establecimiento deportivo dentro del Parque General San Martín.

La clase será guiada por Alejandra Navarría, profesora de Yoga Integral e instructora de Hatha Vinyasa Yoga, y creadora de Yoga por los Caminos del Vino. A su término, los asistentes compartirán un Bosco brunch en la terraza del restaurante, que incluye: infusiones, croque monsieur, croissants dulces y fruta fresca con almíbar, además de una copa de espumante para coronar el encuentro.

El valor de la entrada es $1.800. Hay cupo limitado y se puede reservar contactando al 2615085438.

El circuito Yoga por los Caminos del Vino continúa sus prácticas con el siguiente cronograma:

el viernes 17/9, a las 16 horas, con “Yoga + té” en Susana Balbo Wines, Luján de Cuyo

con “Yoga + té” en Susana Balbo Wines, Luján de Cuyo el sábado 25/9, a las 10.30 horas , con “Yoga + brunch” en Bodega Chandon, Luján de Cuyo

, con “Yoga + brunch” en Bodega Chandon, Luján de Cuyo el sábado 2/10, a las 16 horas, con “Yoga + té” en Bodega Santa Julia, Maipú.

En todos los encuentros se busca conectar con el momento presente, escuchar el sonido interior y alcanzar la armonía de los planos físico, mental y espiritual de los practicantes.

Acerca de Yoga por los Caminos del Vino

Desde 2018, Yoga por los Caminos del Vino brinda experiencias wellness en parajes vitivinícolas para disfrutar de clases de yoga durante los mediodías, siestas y atardeceres mendocinos en conjunto con bodegas locales que suman, al término de la práctica, opciones individuales de brunch; almuerzos livianos, picadas, un completo servicio de té, o cóctel a la luz de la luna.

El producto enoturístico, ganador del premio plata del concurso Best of Mendoza´s Wine Tourism, en la categoría “Experiencias innovadoras”, cuenta con el aval del Gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Fondo Vitivinícola, Caminosdelvino.org y el programa Wine in Moderation.